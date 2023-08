BOIRE, Rolland



Monsieur Rolland Boire est décédé à Vaudreuil-Dorion le 31 juillet 2023, à l'âge de 92 ans. Né le 22 mars 1931 à St-Valentin, fils de Omer Boire et Adélina Gagnon, époux de Jeannine Chauret et père de Réjean, tous décédés. Il a grandi dans une famille qui comptera 11 enfants, dont 5 lui survivent. Il laisse également sa conjointe des 24 dernières années Paulette Ménard, ses enfants Carole (Michel Pilon) et Serge, leurs enfants : Sarah, Sophie et Jessica, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Conformément à ses dernières volontés, il a été incinéré, et il n'y aura pas de célébration particulière sinon un bref moment de recueillement lors de l'inhumation des cendres, au cimetière Cap St-Jacques de Pierrefonds, le jeudi 31 août à 13h30.Les arrangements funéraires ont été confiés à la