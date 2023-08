Adele interrompt son concert pour réprimander des agents de sécurité

Adele a suspendu son concert pour prendre le parti d’un fan contre les agents de sécurité.

Pendant son interprétation de Water Under the Bridge au Caesars Palace de Las Vegas, la chanteuse de Hello s'est arrêtée pour faire des reproches aux agents de la sécurité de la salle qui s’en serait pris à un spectateur.

Dans une vidéo filmée par un spectateur, on entend Adele dire : « Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune fan qui a été tellement dérangé depuis que je suis entrée en scène ? Qu'est-ce qu’il lui arrive ? »

La star a ensuite retiré son micro de son support et s'est dirigée vers le bas de la scène. « Oui, toi avec ta main en l'air. Oui, vous, mettez votre main en l'air, dit-elle à une personne non identifiée. Oui, vous, avec le bâton dans votre main. Oui, lui. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi le dérangez-vous ? Pouvez-vous le laisser tranquille, s'il vous plaît ? »

Photo MEGA/WENN

Reposant son micro sur son pied, Adele s'adresse alors directement au fan : « Ils ne t'embêteront plus maintenant, chéri. Profite du spectacle ! »

Expliquant la situation au reste du public, Adele a déclaré : « Désolé, les gars, il a été dérangé pendant tout le spectacle par la sécurité et d'autres personnes assises derrière lui. Il est ici pour s'amuser. Vous êtes tous là pour vous amuser. Reprenons. »

La chanteuse britannique a ensuite continué son spectacle. Sans que l’on sache exactement ce qu’avait fait ou pas le fan pour s’attirer les foudres de la sécurité... et le soutien de la performeuse !

La résidence Weekends with Adele à Las Vegas doit se terminer en novembre.