Québec dépendant aux agences privées en santé: la facture explose en cinq ans et atteint 1,5 G$

La facture salée des agences privées continue d’exploser dans le réseau de la santé et a franchi la barre des 1,5 milliards $ l’an dernier, malgré les mesures mises en place pour limiter leur embauche.

Le coût total pour embaucher de la main d’œuvre indépendante (MOI) a quintuplé depuis cinq ans, alors que la facture était de 300 M$ en 2017-2018, selon les données du ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) obtenues par Le Journal.

«C’est épouvantable qu’autant d’argent soit dépensé vers des agences de placement qui s’enrichissent, réagit Julie Bouchard, présidente du syndicat de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente la majorité des infirmières au Québec. C’est vraiment exorbitant comme coût et c’est pour soigner la population du public. C’est un non-sens.»

Coût total d'embauches des agences privées

2022-2023 : 1 502 296 653$

2021-2022 : 1 325 750 632$

2020-2021 : 1 066 496 708$

2019-2020 : 479 669 738$

2018-2019 : 348 959 390$

2017-2018 : 300 542 528$

Source: MSSS

Ces montants incluent tous les types d’emploi (infirmières, préposés, gestionnaires, agents de sécurité).

Un milliard de dollars pour les infirmières

La facture a pris une ampleur vertigineuse depuis le début de la pandémie, alors que le réseau s’est retrouvé en grave pénurie de personnel. Les agences privées qui fournissent du personnel soignant (surtout les infirmières) sont de loin celles qui coûtent le plus cher, soit 1,1 G$ l’an dernier.

«C’est une perte de contrôle du système de santé, constate Jean-Claude Bernatchez, professeur en relations de travail à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ça coûte plus cher parce qu’on paie la profitabilité [des entreprises privées]. On s’en va vers un mur si ça continue.»

En général, le coût d’une infirmière du privé est deux à trois fois celui d’une employée du réseau public (incluant les charges sociales).

Des régions éloignées comme la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue ont payé plus de 100 M$ en main-d’œuvre indépendante l’an dernier, où le recrutement est encore plus difficile.

En Montérégie-Ouest, la facture de la MOI a atteint 127 M$. La semaine dernière, Le Journal révélait que l’hôpital de Salaberry-de-Valleyfield embauche des infirmières du privé qui demeurent en Outaouais, tellement la pénurie est grande.

https://www.journaldemontreal.com/2023/08/23/des-infirmieres-dorment-a-lhopital-entre-deux-quarts-de-travail-de-16-heures-a-salaberry-de-valleyfield

La fin des agences possible?

Devant l’ampleur de la situation, l’engagement du ministre de la Santé Christian Dubé d’abolir le recours aux agences privées d’ici 2026 dans la province est un défi de taille. Les régions urbaines comme Montréal devront même cesser d’embaucher de la MOI d’ici l’an prochain, a-t-il promis.

«C’est tout un défi que le ministre a devant lui, avoue Mme Bouchard. [...] Il faut mettre des bonnes conditions de travail de l’avant pour les ramener dans le réseau public. [...] Sinon, ça ne peut pas fonctionner. »

Le MSSS a mis en place plusieurs mesures pour freiner l’exode au privé. Normalement, les agences doivent obtenir des quarts de travail défavorables (soir, nuit et fin de semaine).

Aussi, les CISSS interdisent à leurs ex-employés qui ont quitté une agence privée de revenir travailler dans leurs établissements durant un an.

Selon M. Bernatchez, la solution passe par une révision de l’organisation du travail, dont les actes réservés aux infirmières et une revue des conventions collectives.

«La sous-traitance peut convenir pour des situations exceptionnelles, mais pas ce qui concerne le cœur même de la fonction publique», croit-il.

Les régions qui embauchent le plus au privé

Côte-Nord 158 440 160$

Montérégie-Ouest 126 525 556$

Abitibi-Témiscamingue 114 458 321$

Laurentides 105 261 788$

Bas-Saint-Laurent 83 899 613$

CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 97 507 541$

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal 79 997 488$

Capitale-Nationale 76 332 742$

CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal 63 460 526$

Laval 52 140 250$

CIUSSS Ouest-de-l’Île-de-Montréal 50 343 653$

Total 1 502 296 653$

Source : MSSS, 2022-2023