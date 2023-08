BMO Groupe financier hausse ses profits au troisième trimestre

BMO Groupe financier a annoncé mardi une légère hausse de ses profits qui ont atteint 1,454 milliard au troisième trimestre de l’exercice financier 2023, comparativement à 1,365 milliard $ à la même période de 2022.

Le bénéfice net ajusté s’est lui contracté passant de 2,132 milliards $, ou 2,78 $ par action, à 2,037 milliards $ (3,09 $ par action) d’une année à l’autre, selon BMO qui anticipe un dividende de 1,47 $ par action ordinaire pour le quatrième trimestre 2023.

L’établissement financier a rapporté une dotation à la provision pour pertes sur créances de 492 millions $, comparativement à un recouvrement de pertes sur créances de 136 millions $ à la même période de 2022.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année, le bénéfice net a connu un recul marqué passant de 9,054 milliards $ il y a un an pour s’établir à 2,760 milliards $ au trimestre clos le 31 juillet.

«Nous avons enregistré une bonne croissance du bénéfice avant dotation et impôts ce trimestre, et notre assise financière et notre position de liquidité demeurent solides», a indiqué dans un communiqué Darryl White, chef de la direction de BMO Groupe financier.

«Nous accélérons les initiatives d'efficience et continuons de positionner la Banque de manière à favoriser la croissance à long terme et la rentabilité soutenue par une gestion rigoureuse des dépenses et des risques», a soutenu M. White.