«C'est une honte»: la chaussée près de certains arrêts d'autobus est dans un état lamentable à Montréal

La chaussée toute cabossée aux allures de piscine à vagues près de certains arrêts d’autobus à Montréal fait sourciller, et certains s’inquiètent de la sécurité des usagers de la route.

«Chaque fois que je passe par là, je me dis: c’est une honte», déplore David Bejermain, un résident de Rosemont—La Petite-Patrie, en parlant de l’intersection des rues Jean-Talon et Bélanger dans son quartier.

On y trouve un arrêt d’autobus où la Ville semble avoir récemment fait du colmatage.

Photo Olivier Faucher

Le résultat est toutefois triste à voir: l’asphalte semble avoir épousé les crevasses qu’elle devait boucher et embarque même sur le trottoir, donnant des allures de piscine à vagues à la chaussée.

«Je me promène en motocyclette et je sais que c’est un coin à éviter. Je me dis: quelqu’un qui circule de soir ou de nuit, ça représente un danger grave pour cette personne.»

Quelques coins de rue plus loin, à l’angle de la rue Jean-Talon et de la 13e Avenue, on trouve un deuxième arrêt d’autobus dans un état presque identique.

«C’est mal fait»

Encore une fois, un revêtement qui semble avoir été posé récemment, semble avoir été complètement écrasé par les autobus ou autres véhicules lourds, et déborde sur le trottoir.

«C’est visible que c’est mal fait, constate le citoyen Noureddine Loucini, en regardant l’état de la chaussée. Pour une ville aussi grande que Montréal, c’est vraiment décevant.»

La Ville de Montréal n’avait pas répondu aux questions du Journal au moment de publier ce texte mardi.

Alan Carter, directeur du Laboratoire sur les chaussées et les matériaux bitumineux de l’École de technologie supérieure (ÉTS), croit que le mauvais enrobé a été utilisé pour supporter le poids d’un autobus qui s’arrête souvent au même endroit.

«Pour faire un arrêt d’autobus qui a de l’allure, il faut que la quantité de gros, moyens et petits cailloux soit mieux contrôlée. Si on se fie à ce qui est arrivé, c’est probablement un enrobé relativement standard qui a été mis là, et c’est sûr que ça ne résiste pas à un arrêt de bus», explique-t-il.

Ces cas illustrent, selon lui, la mauvaise utilisation de certains matériaux sur les routes de la métropole.

«Il faut mettre le bon matériau, au bon moment, au bon endroit. C’est là que le bât blesse, parce que souvent, on fait de la réparation plus en surface, tandis que le problème est plus en profondeur.»

De son côté, le syndicat des chauffeurs d’autobus de la STM soutient que ses membres constatent davantage d’arrêts d’autobus en mauvais état, cette année.

Le conseiller syndical Marcin Kazmierczak soutient que cela peut être dû aux mauvaises températures, mais aussi à la hausse du nombre d’autobus hybrides et articulés, qui sont plus lourds que les véhicules conventionnels.

«Dans les arrêts d’autobus très fréquentés, où l'on sait que l’asphalte va s’affaisser, on va mettre des dalles de béton, fait-il valoir. C’est une solution un peu plus durable, mais on sait qu’il y a des coûts un peu plus importants.»

Vous êtes témoins de travaux routiers mal faits ou dangereux dans votre municipalité? Envoyez-nous une photo avec une description complète à scoop@quenecormedia.com