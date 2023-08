Dépenses du Fonds vert: un expert «amèrement déçu» quitte le comité devant le manque de transparence et la mauvaise gestion

Le manque de transparence et la mauvaise gestion du Fonds vert a fait perdre espoir au très réputé expert en énergie Pierre-Olivier Pineau. Déçu du gouvernement Legault, il a démissionné la semaine dernière du comité consultatif sur les changements climatiques.

Il s’agit du quatrième départ au sein de ce comité créé il y a deux ans.

«J’avais espoir que ce comité-là pourrait effectuer des travaux sérieux sur le bilan du gouvernement en matière de dépense du Fonds d’électrification. Et j’ai été amèrement déçu. Après deux ans à siéger au comité, j’ai démissionné parce que je ne voyais pas de volonté», confirme à notre Bureau parlementaire le professeur titulaire au Département de sciences de la décision de HEC Montréal.

Ce comité d’experts a comme mission de donner des avis au ministre de l’Environnement, Benoît Charette, qui supervise le Fonds d’électrification et de changements climatiques.

Ce fonds qui a dépensé 1,1 G$ en subvention en 2021-2022 doit servir à lutter contre les changements climatiques et à réduire les émissions de carbone.

Opacité

«C’est très difficile de garder un œil détaillé sur ce qui se passe parce que ça reste très opaque et très difficile à suivre. Le gouvernement a aboli le conseil de gestion du Fonds vert qui essayait d’avoir un regard externe et rigoureux sur les programmes et il l’a aboli», affirme M. Pineau.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

D’ailleurs, les nombreuses entreprises qui ont obtenu des subventions du Fonds sont de grands consommateurs d’énergie.

«C’est un reproche qui est fait par plusieurs personnes. On manque d’une vision globale cohérente pour transformer la consommation», dit-il.

Cibles obscures

En 2022, la commissaire au développement durable, Janique Lambert, avait dénoncé le fait que le gouvernement n’était pas en mesure de suivre la performance de ces programmes, notamment parce que la quasi-totalité de ces actions n’a pas d’indicateurs ni de cibles adéquates.

«C’est aussi ce que je reproche», affirme Pierre-Olivier Pineau. «D’une manière générale, les programmes ont des critères d’éligibilité, mais ne regardent pas spécifiquement ce que fait l’entreprise. Si une entreprise peut changer une chaudière inefficace, par exemple pour un spa, et bien le programme ne regarde pas l’objectif [...] Un spa, ça serait difficile de dire que c’est un service essentiel, mais il se qualifie», plaide l’expert.

M. Pineau soutient qu’il y a un problème de transparence malgré les nouveaux indicateurs qui ont été mis en place par le gouvernement.

«Le ministère a dépensé pas mal d’argent pour mettre en place un site web de suivi avec des indicateurs complètement ridicules comme le nombre de taxis électriques au Québec [...] C’est une aberration. Dans la panoplie d’indicateurs, il n’y a aucun véritable indicateur de la transition énergétique que le Québec devrait réaliser et qui devrait être soutenue par des programmes du gouvernement, mais on n’a à peu près aucun programme qui permet véritablement de transformer en profondeur notre consommation d’énergie», dit-il.

Mauvais programmes

Pire encore, le gouvernement refuse de consulter pour évaluer ses programmes.

«Le comité avait pris l’habitude de faire beaucoup de consultation pour rédiger ses avis. Quand il s’agissait de donner notre avis sur le bilan du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques, subitement, on ne consultait personne.

«Et, la raison, je pense, pourquoi on ne consulte pas, c’est que ça serait impossible de trouver quelqu’un à l’extérieur du gouvernement qui dit que ses programmes de l’ex-Fonds vert sont de bons programmes», signale durement l’expert.