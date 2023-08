Des embauches sous le radar de Kent Hughes

Deux des embauches les plus importantes de Kent Hughes au cours de l’été n’enfileront pas les patins pour les Canadiens de Montréal au camp d’entraînement.

Aux yeux de Renaud Lavoie, le nouveau directeur de la médecine du sport et de la performance, Jim Ramsay, et le physiothérapeute en chef, Maxime Gauthier, amèneront le département médical de l’organisation à un autre niveau, après un triste de record de matchs «perdus» en raison de blessures, la saison dernière.

Le journaliste de TVA Sports est familier avec l’approche de Gauthier, qui n’est pas la plus conventionnelle. Gauthier est très connu dans la région de Montréal, car il a offert ses services à l’agence Quartexx, jadis dirigée par Hughes et maintenant gérée par Philippe Lecavalier.

«Il a travaillé avec 200 athlètes, majoritairement des joueurs de hockey, mais il y a eu des joueurs de baseball... et des pilotes de F1 qui ont fait des détours pour venir le rencontrer en pleine saison de F1», a révélé Lavoie lors de son segment sur les ondes de BPM Sports, mardi matin.

Gauthier préconise la puncture physiothérapique avec «aiguille sèche». On dit «sèche», puisqu’il n’y a aucune injection; il s’agit simplement d’une aiguille fine qui s’introduit dans les muscles.

«L’aiguille transperce la peau et rejoint le muscle où il y a une douleur, a expliqué Lavoie. Quand il prend une aiguille et il envoie ça où il y a la fracture du pied [par exemple], c’est comme si je disais aux ambulances: “Là, il y a un problème et il faut vite le régler.” Ça fait travailler le corps.»

Quant à Ramsay, Lavoie a constaté, lors de ses voyages à New York, qu’il avait énormément de crédibilité auprès des joueurs des Rangers, équipe pour laquelle il a travaillé durant plus de 28 ans.

«Lorsqu’il a été congédié par les Rangers, tout le monde était assommé», a raconté Lavoie.

Ce dernier estime que les débordements à l’infirmerie seront chose du passé à Montréal grâce à l’expertise de Ramsay et Gauthier.

«Leur très grande compétence fera en sorte que les désastres que l’on a connus dans les dernières années ne se reproduiront pas.»