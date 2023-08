Enseigner quand le plancher s’effondre sous nos pieds

On parle beaucoup de la pénurie d’enseignants.

Les raisons structurelles expliquent cette situation et sont connues. Mais il vaut la peine de revenir sur l’une d’entre elles: le métier d’enseignant est devenu un métier de fou.

Je m’explique: l’école, dans une société normale, présuppose que les enfants qui sortent de la maison sont à peu près civilisés.

Parents

On suppose qu’ils savent se tenir, qu’ils respectent l’autorité des enseignants.

On suppose aussi que s’ils causent des problèmes à l’école, les parents soutiendront les enseignants, le monde adulte se montrant spontanément solidaire lorsqu’il le faut.

Mais il n’en est malheureusement plus ainsi.

Les jeunes qui arrivent en classe y arrivent souvent avec la psychologie de l’enfant-roi, soutenu en toutes circonstances par ses parents si le professeur en vient à le réprimander. Ces parents sont incapables de voir que l’éducation laxiste qu’ils ont privilégiée pendant des années a des conséquences réelles sur le comportement de leur enfant une fois qu’il est plongé en société.

Il ne manque pas de petits êtres agressifs et violents dans les classes de nos enseignants.

Il ne manque pas de zombies non plus. De là la nécessité de différents professionnels sociaux à l’école, d’autant plus qu’on s’entête, au nom de l’inclusion, à intégrer les cas les plus difficiles dans les classes normales.

Avons-nous compris qu’on ne saurait sérieusement éduquer la jeunesse en l’écranisant?

Avons-nous compris que la médicamentation de la jeune génération n’est pas la meilleure manière de réguler la vitalité naturelle qui vient avec son âge ou son dérèglement psychologique.

Médicamentation

Car c’est l’autre partie cachée du débat sur l’école: derrière la surconsommation de pilules tranquillisantes par la jeunesse, on trouve une société déstructurée, désaxée psychologiquement, emportée par un profond malaise.

L’enseignement est devenu un métier plus que pénible, et l’école, la dernière digue d’une société qui se disloque.