Fantasy football: voici 15 recrues à surveiller dans la NFL

La saison de la NFL débute le 7 septembre et plusieurs amateurs en sont à peaufiner leur préparation pour leur repêchage. Avis aux poolers, voici 15 recrues qui pourraient vous rendre de précieux services.

LES QUARTS-ARRIÈRES

1. Bryce Young, Panthers de la Caroline

Young, tout premier choix du plus récent repêchage, sera le partant dès le jour 1 chez les Panthers. Tout le monde de l’organisation a louangé sa préparation et sa maturité lors du camp d’entraînement. Certains craignent qu’il soit de trop petit gabarit, mais il a l’expérience des gros matchs après avoir évolué à l’Université de l’Alabama.

2. C.J. Stroud, Texans de Houston

Les Texans ont mis du temps à confirmer que Stroud serait leur titulaire, mais ce n’était qu’une formalité. Il devra faire avec une très jeune équipe, dont plusieurs receveurs inexpérimentés, mais l’organisation sera patiente.

3. Anthony Richardson, Colts d’Indianapolis

Les Colts ont étonné en nommant Richardson comme partant dès le début du camp d’entraînement même s’il n’a eu que très peu d’expérience sur la scène universitaire dans la NCAA. En matchs préparatoires, il a parfois paru erratique sur le plan de la précision, mais il donnera de précieux points aux poolers par la course puisqu’il est un athlète d’exception.

LES PORTEURS DE BALLON

4. Bijan Robinson, Falcons d’Atlanta

Même s’il n’est plus courant de repêcher un porteur de ballon très tôt dans la NFL, c’est ce que les Falcons ont fait avec l’idée d’aligner Bijan Robinson autant dans le champ-arrière que comme receveur. Il partagera peut-être la tâche avec Tyler Allgeier en début de parcours, mais devrait rapidement prendre la pôle.

5. Jahmyr Gibbs, Lions de Detroit

Les Lions tentent désespérément de relancer leur jeu au sol depuis les belles années de Barry Sanders et ils ont opté pour Jahmyr Gibbs en première ronde. Il aura donc toutes les opportunités de se faire valoir. Comme Robinson, il excelle aussi pour capter des passes et sera donc utilisé à toutes les sauces.

6. Tyjae Spears, Titans du Tennessee

Spears ne semble pas dans la situation idéale puisque c’est le roi Derrick Henry qui est le maître du champ-arrière des Titans. Toutefois, Henry en est à sa dernière année de contrat et les Titans voudront réduire au moins un peu sa charge de travail. Ils voudront être en mesure de voir si Spears peut devenir son digne successeur.

7. Deuce Vaughn, Cowboys de Dallas

À 5 pi 5 po et 179 livres, Vaughn n’est certainement pas un porteur qui aura le ballon 25 fois par match. N’empêche que ses changements de direction épatent et qu’il est très dynamique. Il a bien paru avec les Cowboys jusqu’ici malgré son petit gabarit et il faut l’avoir à l’œil.

LES RECEVEURS

8. Zay Flowers, Ravens de Baltimore

C’est souvent à la position d’ailier espacé que les plus belles trouvailles sont faites en vue d’un pool. Zay Flowers a vraiment impressionné au camp des Ravens. L’arrivée à Baltimore d’Odell Beckham a été très médiatisée, mais Flowers pourrait avoir un impact encore plus important. Il a brillé à Boston College sans quart-arrière de qualité.

9. Quentin Johnston, Chargers de Los Angeles

Johnston fait partie des quatre receveurs qui ont été choisis en première ronde, mais il pourrait éclore plus rapidement que les autres, sachant que chez les Chargers, Keenan Allen et Mike Williams ont la fâcheuse habitude de passer beaucoup de temps à l’infirmerie. On ne leur souhaite pas de malheur, mais avec Johnston, Justin Herbert hérite d’une grosse cible.

10. Rashee Rice, Chiefs de Kansas City

D’autres receveurs ont été sélectionnés plus tôt que lui, mais il est impossible de rester de marbre quand un receveur est choisi à Kansas City pour jouer dans la prolifique attaque des Chiefs. Il a capté 14 passes pour 155 verges en matchs préparatoires. Même s’il a connu quelques ratés de concentration avec des passes échappées, il pourrait être très productif.

11. Jalin Hyatt, Giants de New York

Choix de troisième tour, Hyatt se démarque par sa vitesse et sa propension au long jeu. Il y a clairement de la place pour un receveur aussi dangereux au sein de l’attaque des Giants. Il a régulièrement capté de longues passes au camp des Giants. C’est une tout autre histoire de refaire le coup en saison, mais il faut garder l’œil ouvert.

12. Jayden Reed, Packers de Green Bay

Les Packers misent sur un très jeune groupe de receveurs. En deuxième ronde, ils ont jeté leur dévolu sur Jayden Reed, qui pourrait devenir le joueur de type «gadget» qui manque à l’attaque. Il devrait être utilisé sur des motions, sur des courses et sur d’autres jeux pour confondre l’adversaire.

LES AILIERS RAPPROCHÉS

13. Dalton Kincaid, Bills de Buffalo

C’est le choix évident! Il est le seul à sa position qui a été sélectionné en première ronde et ce n’est pas un hasard. Les Bills devaient diversifier leur attaque et il devient une cible imposante pour Josh Allen. Il ne sera probablement pas déployé uniquement comme un ailier rapproché à la sauce traditionnelle, au bout de la ligne de mêlée. Dans une attaque productive comme celle des Bills, son impact peut être immédiat.

14. Luke Musgrave, Packers de Green Bay

Luke Musgrave s’amène dans un groupe d’ailiers rapprochés qui n’a aucune option sûre et prouvée. Il apprendra sur le tas, mais on dit qu’il a déjà développé un excellent rapport avec le nouveau quart-arrière partant des Packers, Jordan Love.

15. Sam LaPorta, Lions de Detroit

Depuis son arrivée à Detroit, LaPorta évolue sur la première unité avec les partants. Des journalistes de Detroit mentionnent même qu’il est vite devenu la deuxième cible de choix de Jared Goff, après Amon-Ra St. Brown. À surveiller!