Internationaux des États-Unis: une première depuis 2015 pour le tennis canadien

NEW YORK | Du côté canadien, ce US Open avait mal commencé avant même que la première balle ne soit frappée, quand Denis Shapovalov, blessé au genou, et Bianca Andreescu, touchée au dos, ont tour à tour déclaré forfait.

Et ce n’est pas allé en s’améliorant quand les matchs du tableau principal ont débuté, loin de là.

En perdant dès sa première rencontre 7-6 (6) et 7-6 (1) face à la 700e mondiale, la Roumaine Patricia Maria Tig, mardi, une joueuse qui évolue principalement sur l’ITF, Rebecca Marino (104e au monde) a sonné le glas des Canadiens en simple à New York.

C’est la première fois depuis le tournoi de Roland-Garros, en 2015, qu’aucun représentant de l’unifolié n’atteint le deuxième tour d’une épreuve du Grand Chelem.

À l’époque, Eugenie Bouchard et Vasek Pospisil s’étaient inclinés d’entrée de jeu.

De gros défis

Il faut dire qu’en plus des pépins physiques et de la mauvaise forme récente de Félix Auger-Aliassime, certains joueurs n’avaient pas hérité de tableaux faciles.

À son quatrième tournoi seulement depuis son retour au jeu, après deux années d’absence pour soigner des blessures, Milos Raonic se retrouvait avec le Grec Stefanos Tsitsipas, septième favori, comme adversaire pour son premier match.

Le revenant de 32 ans n’a jamais été en mesure de rééditer l’exploit qu’il avait réalisé à Toronto, il y a trois semaines, quand il avait éliminé le 10e joueur sur l’ATP, l’Américain Frances Tiafoe. Le puissant serveur s’est incliné en trois manches faciles.

Quant à Leylah Fernandez, elle s’est bien battue contre la 22e favorite, la Russe Ekaterina Alexandrova. Mais coulée par des problèmes au service et de nombreuses fautes directes, la Lavalloise a baissé pavillon aux termes d’une bagarre de 3 h 04 min.

Il est trop tôt pour paniquer, mais disons que nous sommes loin d’une certaine quinzaine à New York, il y a deux ans, durant laquelle Félix avait atteint le carré d’as et Leylah, la finale...