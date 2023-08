La comédie musicale «Tootsie» sera adaptée au Québec

Le classique Tootsie revivra sur scène à Montréal l’an prochain avec la toute première adaptation francophone de la comédie musicale, a appris le Journal.

Il y a désormais quatre années que le metteur en scène Alexis Pitkevicht a formulé le souhait de porter Tootsie sur nos scènes, soit immédiatement après avoir vu le spectacle sur Brodway, à l’été 2019.

Car si plusieurs connaissent l’intrigue grâce au film de 1982 mettant en vedette Dustin Hoffman, celle-ci a ensuite été transposée sur les planches à Chicago en 2018. Elle a pris l’affiche à New York l’année suivante, récoltant au passage deux prix Tony décernés à l’auteur de son livret et à son acteur principal.

On y suit donc un comédien talentueux, mais dont le mauvais caractère notoire l’empêche de décrocher des contrats. Désespéré, il s’inventera un alter ego féminin qui lui permettra enfin de décrocher un rôle dans une comédie musicale sur Broadway. Cette double identité lui permettra de goûter au succès et à la gloire, certes, mais elle sera également source de nombreux quiproquos loufoques.

Photo fournie par Entourage

Version «modernisée»

Alexis Pitkevicht promet toutefois de présenter au public québécois une version «modernisée» de l’œuvre musicale, tenant mordicus à ce qu’elle tienne compte de l’évolution des mœurs.

«Je veux que notre Tootsie s’inscrive dans la société actuelle. Le sujet du spectacle n’est pas la transidentité, la communauté LGBT, ou le transformisme, mais je peux garantir que nous veillerons à ce que les débats de la société contemporaine trouvent un écho dans notre version. Et je tiens aussi à ce que le spectacle qu’on présente ne heurte personne», précise le metteur en scène d’origine française, installé au Québec depuis 2015.

C’est le comédien José Dufour qui enfilera les habits – et les paillettes, talons et perruque – du personnage principal, jadis interprété par Dustin Hoffman. Les Québécois le connaissent pour ses rôles dans des spectacles tels que Demain matin, Montréal m’attend et La Corriveau tandis que le public international, lui, a pu le découvrir dans Notre-Dame de Paris et Don Juan.

Photo fournie par Entourage

Celui-ci est bien conscient du défi qui l’attend pour ce tout premier rôle principal. Car ce sont en quelque sorte deux personnages bien distincts – le protagoniste et son alter ego féminin – qu’il devra apprendre à incarner pour le premier lever de rideau, prévu en mai prochain.

«Mon personnage est un homme très narcissique, très égocentrique. Mais quand il enfile la robe et les talons, il devient une femme empathique, remplie de bienveillance. Ce sont deux opposés! Et c’est ce que j’aime; créer des personnages différents qui ont chacun leur vérité, leur gestuelle, leur voix», explique-t-il.

La distribution comptera également sur les talents de Kania Allard, Frédérike Bédard, Jean-François Poulin, Monik Vincent, Éric Thériault, Joëlle Bourdon et Guillaume Borys, en plus d’une horde de danseurs.

À Québec... et en France?

Après les représentations prévues en sol montréalais, la troupe de Tootsie pourra souffler quelques mois avant de poser ses pénates à Québec, en 2025. Et après? Alexis Pitkevicht ne cache pas ses ambitions internationales pour sa comédie musicale, souhaitant également la présenter dans sa France natale.

«Le spectacle va devoir passer l’épreuve de convaincre quand il sera présenté au Québec. Mais on en rêve tous, et c’est mon plus grand souhait», avance-t-il.

La comédie musicale Tootsie sera présentée à l’Espace St-Denis de Montréal à compter du 11 mai. Elle prendra l’affiche de la salle Albert-Rousseau, à Québec, en 2025.