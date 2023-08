L’arrivée de Tyler Toffoli très bien accueillie par les Devils

Les Devils du New Jersey ont déjoué les pronostics en 2022-2023, et la transaction menant à l’embauche de Tyler Toffoli devrait leur permettre de continuer à récolter les victoires la saison prochaine.

C’est en fait l’opinion de l’attaquant Jesper Bratt, un Suédois de 25 ans qui a amassé 73 points dans chacune des deux dernières campagnes. L’échange faisant passer le vétéran des Flames de Calgary aux Diables à la fin juin donnera plus de punch à une attaque comptant déjà sur Jack Hughes et Nico Hischier. Surtout, la nouvelle acquisition a remporté la coupe Stanley en 2013-2014 et sait comment gagner, ce qui aidera ses coéquipiers.

«Son expérience sera vraiment importante. C'est aussi pour cette raison que nous avions accordé un contrat à [Ondrej] Palat, a déclaré Bratt, en entrevue au site LNH.com. Pour nous montrer comment nous relever après de mauvaises séquences, comment gérer le succès. Miser sur des gars comme eux à l’intérieur du vestiaire est très important, surtout pour les jeunes joueurs.»

Effectivement, l’Européen, à l’image notamment de Hughes, Hischier et Dawson Mercer, n’a pas encore 25 ans, et la présence d’athlètes plus âgés ne nuira pas. Également, il ne faut pas oublier le talent de marqueur de Toffoli, qui a totalisé 227 buts en carrière.

«Il apporte son sens du jeu, de la robustesse, son intelligence sur la glace et son tir à notre équipe. Qu’il soit à l'aile de Nico ou de Jack, il sera un autre bon morceau de notre casse-tête. Nous avions aussi parlé d'ajouter un autre droitier sur le jeu de puissance pour conserver notre dynamique. Je pense qu'il va cadrer parfaitement avec nous», a prédit Bratt.

Patience et progression

S’ils ont atteint le deuxième tour éliminatoire le printemps dernier et pris le deuxième rang de la section Métropolitaine, les Devils savent qu'ils ne doivent rien tenir pour acquis. Les attentes seront plus élevées, mais il faudra un peu de patience avant d’accéder au sommet.

«C'est toujours un long parcours et il est ardu. Si vous regardez les meilleures équipes des dernières années, il leur a fallu trois ou quatre ans avant d’atteindre leur but. Vegas a participé à la finale, puis à la demi-finale, avant de connaître une mauvaise saison. Ils ont rebondi et ont remporté la coupe Stanley dès la saison suivante, a spécifié Bratt au site de la ligue. Nous avons des attentes et notre objectif demeure le même, mais une bonne saison ne signifie pas que vous allez remporter la coupe peu après.»