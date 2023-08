Le ministre britannique des Affaires étrangères en Chine mercredi

Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly se rendra en visite en Chine mercredi, a annoncé mardi un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin.

Cette visite à Pékin d'un chef de la diplomatie britannique est la première depuis celle de Jeremy Hunt en 2018.

Initialement prévue en juillet, elle avait été reportée après l'absence inexpliquée en public du désormais ex-ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang.

«Les deux parties auront des échanges approfondis sur les relations entre la Chine et le Royaume-Uni et sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun», a souligné Wang Wenbin.

Le porte-parole a dit espérer que la visite permette d'«améliorer la compréhension» entre la Chine et le Royaume-Uni.

Après «l'âge d'or» voulu par l'ex-premier ministre David Cameron en 2015, les relations entre Londres et Pékin se sont nettement dégradées ces dernières années.

Les deux pays ont des positions divergentes sur la répression du mouvement prodémocratie à Hong Kong, ex-colonie britannique, le sort de la minorité musulmane ouïghoure en Chine ou encore sur les soupçons d'espionnage visant l'équipementier de télécommunications chinois Huawei.