Le vrai visage du nouveau Pierre Poilievre

L’homme le plus polarisant qu’ait connu la scène fédérale tente d’arrondir les coins.

Pierre Poilievre a abandonné les lunettes. Il bombarde les ondes avec une publicité sur son côté «bon père de famille».

Fini le Pierre Poilievre qui carbure à la colère et à l’indignation. Le Pierre Poilievre 2.0 mise sur l’empathie.

Même discours, mais...

«Extrême», «vindicatif», «criard», «mini-Trump», les épithètes ne manquent pas pour dénigrer le chef conservateur.

Il a un problème d’image et il le sait. Un problème trop imposant pour qu’un look plus chaleureux fasse le travail.

À vrai dire, le vrai problème en est un de ton. Et c’est justement à ce chapitre que la transformation est des plus notables.

Aux libéraux qui lui reprochent d’attiser la colère, il répond que «les gens ne sont pas en colère, ils souffrent et ont désespérément besoin de quelqu’un qui leur donne espoir».

Il a mis de côté sa rengaine sur la «Justinflation», il lui reproche maintenant d’avoir doublé le coût du logement au pays.

Encore de l’hyperbole? Certes, mais elle est plus digeste quand il cite les campements d’abris de fortune dans les villes, les familles sans logement, les jeunes qui ont renoncé à être un jour propriétaires, les 30 000 familles endeuillées à cause de la crise des opioïdes.

Le nouveau Pierre Poilievre, c’est le même discours sur la paralysie d’une bureaucratie gonflée à l’hélium et l’urgence d’équilibrer le budget, mais c’est dit avec empathie, ramené sur le terrain de la dure réalité à laquelle sont confrontés trop de Canadiens. Ses solutions sur la crise du logement sont concrètes.

Main de fer dans un gant de velours ou loup déguisé en agneau comme le martèlent ses adversaires?