L’école québécoise, une fourmilière de préjugés!

La rentrée scolaire constitue un temps de prédilection pour parler d’école. À ce moment-là, on croit que l’éducation est la priorité au Québec.

Pourtant, la plupart des commentateurs doutent que ce soit la principale préoccupation du gouvernement caquiste.

En réalité, les nouvelles de la rentrée portent généralement sur tout ce qui ne fonctionne pas et sur les recettes magiques des uns et des autres pour redresser la situation. Même le ministre succombe aux extravagances!

Pénurie de personnel

Le manque de personnel est bien réel tout en n’étant pas aussi dramatique que les chiffres fournis ces derniers jours. Chiffres obtenus avant la période d’embauche!

Le ministre imputait les difficultés de recrutement au manque de souplesse dans l’affectation et il affirmait qu’il fallait modifier le contrat de travail. C’est complètement erroné! L’embauche est du ressort exclusif de l’employeur. Or il tarde à le faire alors qu’il pourrait procéder beaucoup plus rapidement.

Plusieurs sont convaincus qu’on abandonne les classes difficiles aux jeunes profs. Il faut surtout savoir que les classes régulières sont à peu près toutes difficiles, tant pour les anciens que pour les nouveaux enseignants.

D’autres pensent qu’on a trop mis l’accent sur la pédagogie au lieu des connaissances disciplinaires pour le recrutement des enseignants, se privant ainsi de milliers de candidats. C’est plutôt le manque de prestige et les conditions d’exercice de la profession enseignante qui rebutent et éloignent les candidatures intéressantes.

L’effort

On accuse l’école de niveler vers le bas. Or, on écrème les classes des meilleurs élèves au profit des écoles privées et des projets particuliers sélectifs.

On exclut délibérément des élèves du champ de la réussite éducative. On fera croire qu’on n’exige pas assez d’efforts de leur part alors qu’ils ont plutôt besoin de services spécialisés.

L’école québécoise demande à être soignée, mais les traitements infligés tendent à la rendre encore plus malade!