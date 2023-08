Les Bruins sont très à l’aise avec leur formation actuelle

Malgré la retraite de Patrice Bergeron et de David Krejci cet été, les Bruins de Boston estiment posséder les outils appropriés pour récolter leur bonne part de victoires la saison prochaine et pour ce faire, certains joueurs de centre assumeront des responsabilités accrues.

L’équipe qui entamera le calendrier régulier sera différente de celle ayant terminé les séries 2023 en queue de poisson, la troupe de l’entraîneur-chef Jim Montgomery subissant l’élimination au premier tour contre les Panthers de la Floride. Maintenant, avec le départ des deux vétérans, une époque s’est conclue et le reste du groupe devra prendre la relève. Deux hommes auront leur mot à dire quant aux performances du club: Pavel Zacha et Charlie Coyle.

Lors de la dernière campagne, ils ont respectivement amassé 57 et 45 points en 82 rencontres et une production encore une fois substantielle pourrait dépanner les Bruins qui manqueront inévitablement leurs deux retraités.

«Je pense qu’il est vraiment supérieur, a ainsi qualifié au site Boston.com le pilote du club quand il a décrit le potentiel de Zacha. Non seulement est-il physiquement préparé, mais je crois qu’il est prêt mentalement à jouer des minutes importantes en ayant la tâche d’évoluer dans toutes les situations, ce qu’il a très bien fait l’an passé. Toutefois, ce seront des minutes davantage cruciales.»

«J’estime qu’il est prêt sur le plan mental. Il croit pouvoir le faire et il s’agit de la plus grosse étape d’un joueur. J’ai énormément confiance de voir exceller nos deux premiers trios, car je pense que Charlie Coyle sait qu’il peut accomplir le boulot. Et il le fera, tout comme Pavel Zacha», a-t-il aussi prédit.

Pas de transactions à prévoir

Aussi, plusieurs observateurs s’attendent à voir Coyle pivoter une ligne complétée par Brad Marchand et Jake DeBrusk. À court terme, il ne faut pas s’attendre à des changements provenant de l’extérieur. Les éléments en place auront à prouver leur valeur et leur utilité.

«Dans mon esprit, c’est notre équipe. Même quand Krech a officialisé sa retraite, nous pensions déjà que ce serait notre club. Honnêtement, on s’est préparé à compter de la mi-juin», a avoué Montgomery.

Les Bruins ne répèteront probablement pas leurs exploits de 2022-2023 lorsqu’ils ont accumulé 65 gains et 135 points, mais il ne faut pas les considérer au tapis à l’aube du camp d’entraînement.

«Je ne connais pas encore nos limites et c’est ce qui rend ce camp un peu plus excitant que le dernier, puisqu’il y a beaucoup de morceaux interchangeables, a dit l’instructeur-chef. Je vois le tout comme une opportunité pour de nombreux joueurs de devenir de très bons Bruins. Ils nous aideront à trouver une identité en tant que club et à déterminer nos façons de gagner des matchs cette année.»