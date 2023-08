Les faibles précipitations forcent Hydro à garder l'œil sur ses réservoirs

Le niveau actuel des réservoirs d’eau, qu’on soupçonne particulièrement bas en raison d’un été historiquement sec dans le Nord-du-Québec, pourrait mener Hydro-Québec à prendre des mesures particulières pour s’assurer d’une production d’électricité suffisante pour l’hiver.

La semaine dernière, la société d’État a révélé avoir volontairement réduit ses activités d’exportation d’électricité en avril, mai et juin dernier en raison principalement de prix de l’énergie devenus trop bas sur les marchés internationaux.

En entrevue, le professeur agrégé en génie électrique à l’Université McGill, François Bouffard, a indiqué au Journal que des niveaux d’eau trop faibles dans les réservoirs d’Hydro-Québec pourraient aussi expliquer sa décision de réduire ses exportations au dernier trimestre.

«Si comme les incendies de l’été nous le laissent croire, il n’est pas impossible que les niveaux des bassins soient particulièrement bas et qu’Hydro fasse déjà le choix préventif de se constituer des réserves d’eau minimales pour produire l’électricité dont le Québec aura besoin cet hiver.»

L’œil sur ses réservoirs

Questionnée à ce propos, Hydro-Québec ne nie pas avoir ses réservoirs à l’œil. Si la baisse des prix de l’énergie constitue le principal justificatif à cette décision de mettre la pédale douce sur ses exportations, Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, reconnaît que le niveau de ses réservoirs a également été pris en compte.

Comme on le sait, les derniers mois ont été caractérisés par de fortes précipitations dans le sud du Québec. Mais aussi, par un temps particulièrement sec sur les territoires de la Baie-James. Pas moins de 15 millions d’hectares — soit un peu plus du tiers de la superficie de la France — ont déjà brûlé.

Cela dit, Hydro-Québec se montre rassurante. Maxence Hard Lefebvre, insiste : «Il n’y a pas d’inquiétude à y avoir.» En plus d’avoir déjà réduit ses exportations, le vice-président finance d’Hydro se félicitait de disposer de «réservoirs pluriannuels» qui lui offrent à la fois une «grande flexibilité» quant à la décision de se départir ou non de ses ressources et une sécurité d’approvisionnement à long terme.

Des niveaux tenus

Impossible toutefois de connaître le niveau exact des «stocks énergétiques» de ces réservoirs à l’heure actuelle. Ces informations «seront présentées à la Régie de l’énergie en septembre et deviendront publiques, comme chaque année à cette période», nous répond-elle.

Au premier janvier de 2023, Hydro évaluait ses réserves de production d’énergies à 133,2 térawatts-heures (TWh). C’était légèrement plus que les 129,4 TWh de janvier 2022, mais moins que ses réserves moyennes des cinq dernières années à pareille date (137,26 TWh).

Quoi qu’il en soit, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur une tendance annuelle [des niveaux d’eau], a soutenu le porte-parole d’Hydro, ajoutant que l’automne pourrait également générer des apports en eau importants.

«À plus long terme, dit-il, les prévisions reliées aux changements climatiques laissent entrevoir une hausse des précipitations de 5 à 10% sur le nord du Québec, précisément où nous avons nos grands réservoirs.»

Scénario inversé

On se souviendra qu’encore récemment, Hydro-Québec devait au contraire composer avec des surplus de capacité de production.

Des apports d’eau plus importants obligeaient la société d’État, soit à exporter davantage d’électricité, soit à laisser l’eau couler en pure perte sans la faire passer par ses turbines, ce qu’elle a dû faire pendant plusieurs années.

En 2019, Hydro-Québec avait ainsi perdu 18 TWh, l’équivalent à cette époque d’un milliard $ sur les marchés d’exportation. L’année précédente, aussi aux prises avec des réservoirs pleins à rebord, elle avait été contrainte de déverser l’équivalent de 10 TWh.

Faits saillants:

Hydro-Québec gère 27 réservoirs, dont la capacité de stockage équivaut à 173 térawattheures d’électricité, soit l’équivalent des besoins en électricité du Québec pendant un an. Les plus importants de ces réservoirs sont à la baie James, soit Caniapiscau (4359 km2), La Grande 3 (2451 km2) et Robert-Bourassa (2905 km2).

Tableau:

Historique de l’état du «stock énergétique» d’Hydro

Année* en TWh

2023 133,2

2022 129,4

2021 154,9

2020 134,2

2019 134,6

2018 140,5

2017 138,3

2016 126,9

2015 103,7

2014 96,1

*En date du 1er janvier de chaque année.

Source : Hydro-Québec