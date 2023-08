LNH: Bill Daly est «désolé» pour les fans des Coyotes

La situation des Coyotes de l'Arizona revient dans l'actualité constamment, et ce, depuis plusieurs années. Et malgré toutes les péripéties, la formation a toujours pied à terre dans le sud des États-Unis, malgré le fait qu'elle joue dans un petit amphithéâtre de 5000 places. Et cette situation a probablement ébranlé la base de partisans de l'équipe.

Actuellement, les Coyotes évoluent au Mullett Arena, mais ont pour projet de bâtir un nouvel amphithéâtre. Toutefois, le dossier traîne après l'échec récent d'un référendum à Tempe.

C'est dans l'intention de l'organisation d'obtenir un terrain où elle pourrait bâtir un nouvel aréna sans avoir à passer par un référendum local. Toutefois, le tout semble compliqué.

«Je suis désolé pour la base de partisans de l'équipe, a souligné l'adjoint au commissaire Bill Daly au site The Athletic. Ce n'est pas la première fois que nous nous trouvons dans cette situation. On dirait que ça s'est répété à plusieurs occasions lors des 10 ou 15 dernières années.»

«Et ce n'est certainement pas à l'avantage du club, des affaires du club ou de la base de partisans. Donc, je me sens mal pour les partisans. Je pense que c'est injuste pour eux, d'une certaine manière, même si je ne suis pas sûr de pouvoir trouver un individu ou un groupe d'individus sur qui je peux mettre la responsabilité.»

Une décision concernant l'équipe devra être prise plus tôt que tard à savoir où les Coyotes joueront leurs parties à domicile dans le futur.

«Je ne pense pas que la date limite ait changé, a continué Daly, faisant référence à la déclaration de Gary Bettman qui a affirmé qu'une décision devrait être prise d'ici la mi-saison. Nous avons des mises à jour régulières. [...] L'organisation veut trouver un endroit en Arizona pour que ça fonctionne. Elle continue à être optimiste.»

Les rumeurs de relocalisation de l'équipe ne sont jamais bien loin. Les noms des villes de Houston, Salt Lake City et Québec sont souvent mentionnés.