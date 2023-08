MLS : le CF Montréal veut régler le cas du NYCFC une fois pour toutes

Grâce à ses deux dernières victoires, le CF Montréal s’est donné du rythme et surtout une plus grande marge d’erreur dans la course aux séries de la Major League Soccer (MLS), mais il ne voudra pas perdre ses acquis mercredi soir, quand il retrouvera sa bête noire, le New York City FC (NYCFC), sur la petite surface du Yankee Stadium.

L’affirmation selon laquelle la formation en bleu poudre a le numéro du CF constitue un euphémisme. Le NYCFC l’a non seulement vaincu en demi-finale de l’Association de l’Est l’an dernier, mais depuis ses débuts dans le circuit Garber en 2015, il a encaissé seulement deux revers en 18 parties contre Montréal, éliminatoires comprises. Puis, même si le club de la Grosse Pomme éprouve des ennuis cette saison, comme en fait foi sa 13e place dans l’Est, il a savouré un gain de 1 à 0 au stade Saputo le 1er juillet.

Toutefois, la troupe de l’entraîneur-chef Hernan Losada n’a pas intérêt à offrir des cadeaux: rappelons qu’elle détient le huitième échelon avec 35 points et le reste de son calendrier proposera, exception d’un duel contre les Timbers de Portland, des matchs face à des clubs actuellement dans le portrait des séries.

Le Québécois Mathieu Choinière se garde ainsi bien de ne pas afficher un excès de confiance malgré le gain de 1 à 0 soutiré samedi au Revolution de la Nouvelle-Angleterre, troisième de son association.

«C’est sûr qu’on regarde un peu le classement, mais on reste concentré sur le plan de match quand on joue. Oui, on veut aller en séries, c’est important. Qu’on ait une fiche de ,500 ou non, ça ne dérange pas tant que ça. L’objectif est d’être en éliminatoires et de finir le plus haut au classement possible», a-t-il déclaré en point de presse, lundi.

«Ce serait bien de maintenir le rythme en remportant des matchs et en obtenant des points. Nous savons qu’il s’agit d’une semaine très importante. Nous affronterons un club derrière nous et ce qu’on veut faire, c’est de nous assurer de ne pas lui donner de l’espoir de remonter la pente, a de son côté indiqué Losada, qui a rappelé que le NYCFC a ajouté de nombreux joueurs pendant la dernière fenêtre de transferts. Ils auront cinq rencontres d’affilée à domicile et tout est possible. Nous serons les premiers visiteurs dans cette séquence et il faudra être prêts.»

Un lieu inhospitalier

Si le Yankee Stadium représente un édifice peu accueillant pour les adversaires des Yankees au baseball, il l’est tout autant pour les opposants du NYCFC qui doivent composer avec une surface de jeu réduite forçant les deux équipes à davantage de duels physiques et réduisant la durée d’une possession de ballon.

Néanmoins, les contraintes seront identiques pour le CF et pour les favoris locaux, mercredi.

«Se présenter là-bas avec un bon état d’esprit, a-t-il affirmé. On sait tous à quoi ressemble le terrain et ce n’est pas évident, mais il faut arriver là en ayant en tête que ce n’est pas une excuse, puis de se battre pour gagner ce match-là.»