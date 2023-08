Notre cinéma «in english»

Cet été, les films québécois ont réussi un exploit exceptionnel: résister face à la vague, la déferlante, que dis-je, le tsunami Barbie/Oppenheimer.

Les hommes de ma mère, d’Anik Jean (sur un scénario de Maryse Latendresse), a réussi à franchir le cap du million $ au box-office, et Le temps d’un été, de Louise Archambault (sur un scénario et une idée originale de Marie Vien), a dépassé les 2 millions $ de recettes.

J’applaudis à deux mains ces succès populaires.

Mais je me désole que dans ces films, la grande majorité des chansons soient... en anglais! Il me semble qu’on est capables de mieux que ça, non?

JE ME REMEMBER

Peu importe ce que vous avez pensé de ces deux films, chers lecteurs, vous m’écrivez en très grand nombre pour me dire que leur trame sonore majoritairement «in english» vous arrache les oreilles.

Parmi d’autres, Daniel Baril, lecteur et ex-journaliste, m’écrit: «Ça me semble incompréhensible et inacceptable, alors que les artistes d’ici ont peine à survivre et réclament des quotas. Dans les deux cas, ceux qui m’accompagnaient ont spontanément exprimé le même agacement et désagrément.»

J’ai vu les deux films et voici mon décompte.

Pour Le temps d’un été, la musique anglaise comprend: 1- I Follow Rivers, Dionysos; 2- Sunny, Bobby Hebb; 3- My All to You, Beatrice Deer; 4- Take Care, Tom Rosenthal; 5- Dance Me to the End of Love, Leonard Cohen; 6- Hallelujah, Leonard Cohen; 7- Heroes, de David Bowie, reprise par Damien Robitaille; 8- Oh with U, Dominique Fils-Aimé; 9- My Lord, What a Morning, Damien Robitaille; 10- Swing Low, Sweet Chariot; 11- Volare, Dean Martin (en anglais et italien).

Pour les chansons en français: 1- Les gens, Robert Robert; 2- C’est tout, Clay & Friends; 3- Je te laisserai des mots, Patrick Watson; 4- Tempérance, Mon Doux Saigneur; 5- Soleil, Halehan.

Et les personnages fredonnent pendant le film Frédéric de Claude Léveillée et Le bon gars de Richard Desjardins.

On compte aussi la chanson Heartbeat de Pierre Kwenders (en français, anglais, et dialectes congolais).

Pour Les hommes de ma mère, la musique anglaise comprend: 1- Live or Die, Anik Jean; 2- Free in the Knowledge, The Smile; 3- Magic, Pilot; 4- And No More Shall We Part, Nick Cave; 5- Make Believe, Steve Hill, Jean Pellerin; 6- Here Comes the River, Patrick Watson; 7- Ain’t No Sunshine, Bill Withers; 8- Lilac Wine, Nina Simone.

Alors que j’ai trop de doigts dans une main pour compter les chansons en français: 1- Les aurores, Mara Tremblay; 2- Claire, Rémy Caset, Les Parfaits Salauds; 3- De nulle part à aujourd’hui, Anik Jean et Michel Rivard, composée pour le film.

PAS LA POLICE

Dans un cas, le ratio anglais/français est de 11 à 5, dans l’autre de 8 à 3!

Loin de moi l’idée de jouer à la police de la musique.. Mais je me questionne sur la tendance lourde qui consiste à souligner chaque moment d’émotion par une chanson en anglais. Comme s'il n’y avait que l’anglais pour nous donner des frissons.

Et on peut se demander pourquoi Anik Jean a choisi dans tout son répertoire une de ses chansons en anglais.

Elle a commencé sa carrière avec sa chanson Junkie de toi. Aujourd’hui, sommes-nous «junkie» de musique anglaise?