Pourquoi Alexandra Lamy et Jean Dujardin ne sont-ils pas dans le remake d’«Un gars, une fille»?

Un gars, une fille sans Alexandra Lamy et Jean Dujardin, c’est possible?

Eh bien, oui! Parce que le programme en l’honneur des vingt ans de la célèbre série, ce ne sera pas exactement Un gars, une fille... mais Un gars, une fille (au pluriel). Et cette subtilité, révèle Le Figaro, cache un concept différent. Au lieu de nos Chouchou et Loulou habituels, ce seront plusieurs couples qui les incarneront.

Une quinzaine de couples seront donc, l’espace d’un sketch, les héros de la série culte. JoeyStarr, Barbara Schulz, Mathieu Madénian ou encore Shy’m seront de la partie. Pour pimenter les deux soirées à l’heure de grande écoute durant lesquelles les sketches d’Un gars, une fille (au pluriel) seront diffusés, TF1 a même fait appel à de vrais couples. Inès Reg et son mari, Kévin Debonne, Faustine Bollaert et Maxime Chattam de même que Stéphane Bern et son compagnon Yori Bailleres joueront le jeu du quotidien d’un couple devant la caméra.

En revanche, Alexandra Lamy et Jean Dujardin, qui s’étaient rencontrés et étaient tombés amoureux sur le tournage d’Un gars, une fille, ont décliné l’invitation à remettre le couvert.

«Nous les avons contactés. Alexandra a gentiment décliné, expliquant que son personnage lui avait longtemps collé à la peau. Mais elle a trouvé l’idée géniale et a promis de regarder cette version», précise Florence Boudaud, productrice. Jean Dujardin a laissé son agent répondre. Il a expliqué que l’acteur n’était pas partant pour l’aventure.

Ces deux soirées hommages seront l’occasion de voir s’il y a une vie pour Chouchou et Loulou après le couple formé par Alexandra Lamy et Jean Dujardin.