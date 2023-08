Chaque dollar dépensé dans une PME d'ici rapporte plus qu'avec une multinationale

Acheter local, c’est payant, indique une nouvelle étude, selon laquelle chaque dollar dépensé dans une petite entreprise permet de garder 0,66$ dans l’économie locale, contre 0,11$ dans une multinationale.

• À lire aussi: Produits du Québec: les consommateurs prêts à acheter local, mais pas plus cher

C’est du moins ce que prétend la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui a mandaté la firme Civic Economics pour déterminer la part de chaque dollar réinjectée localement.

«Les PME contribuent à la vitalité des quartiers, en plus de faire affaire avec des fournisseurs locaux pour s’approvisionner en biens et services. Leur contribution à l’économie locale excède largement celle des grandes entreprises», affirme François Vincent, vice-président à la FCEI.

Les PME d’ici dépensent ce 66 cents de cinq façons: en versant des profits aux propriétaires, en salaires aux employés, en services comme ceux d’un comptable, en biens achetés et en dons aux organismes de bienfaisance.

La FCEI lance d’ailleurs sa quatrième campagne annuelle de soutien aux PME, #JeChoisisPME, mardi.

«Beaucoup plus que Walmart»

«Leur calcul n’est pas scientifique, mais ça pourrait même être conservateur», observe Jean-François Dallaire.

Cet ex-prof de science au secondaire est co-propriétaire des boutiques Galerie du jouet, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, depuis 13 ans.

Il se verse un salaire plus petit que ce qu’il gagnait à l’école afin de tout réinvestir dans l’entreprise. Il a déjà rénové deux de ses six magasins et est en train d’en refaire un troisième.

«Tous nos profits sont réinvestis et tous nos fournisseurs sont Québécois ou Canadiens. C’est sûr que c’est beaucoup plus que Walmart», lance l’entrepreneur.

Plus au sud, à Richelieu, en Montérégie, Claude Cardin affirme que les PME n’ont pas le luxe d’être «stratégiques» dans leurs achats, c’est-à-dire de parcourir le monde pour le meilleur prix.

«Mon aluminium est local, et c’est ce qui me coûte le plus cher», indique le patron de Prévost, une entreprise qui s’occupe de la conception et de la fabrication de produits architecturaux d’aluminium de haute performance.

Après ses matières premières, sa deuxième plus importante dépense est le salaire de ses 320 employés.

«Ma matière première ne vient pas d’Oregon ou du Vietnam, et ma main-d’œuvre non plus», illustre-t-il.

Comme parfois il s’approvisionne en matériel auprès de multinationales, il est difficile de toujours savoir d’où viennent ses achats. C’est surtout là, pense-t-il, que l’autre 34 cents du dollar dépensé pourrait sortir de nos frontières.