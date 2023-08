Réaliser votre maison de rêve de façon simple et efficace grâce à ProFab

Se lancer dans la construction d’une maison neuve peut sembler un vrai casse-tête... sauf si vous faites affaire avec les bons partenaires !

Véritable référence dans le marché des maisons usinées au Québec depuis plus de 35 ans, ProFab vous accompagne, vous soutient et vous conseille à chaque étape du processus d'achat, afin de vous offrir la tranquillité d’esprit.

Le processus est si simple et efficace que vous aurez peine à y croire !

Profitez de tous les avantages d’une maison usinée

Ces dernières années, les progrès technologiques et l'amélioration de la qualité des matériaux ont considérablement fait évoluer la conception des maisons usinées. Et pour satisfaire ses clients, l'équipe de ProFab ne cesse d'affiner ses techniques, afin d’améliorer ses méthodes de construction et de livraison.

Leurs maisons usinées sont fabriquées en usine, à l’abri des intempéries. ProFab s’occupe également de votre excavation et de votre fondation. Une fois les différents modules complétés, ils sont livrés et installés sur les fondations. Les experts ProFab se chargent ensuite des raccords de menuiserie, de plomberie, d’électricité et de ventilation.

Au final, le processus de construction en usine permet de livrer une habitation près de deux fois plus rapidement que si l'ensemble du projet était réalisé sur un chantier traditionnel. Et ce, avec un contrôle encore plus rigoureux des coûts, de la qualité, et des échéanciers.

Consultez un conseiller en habitation

La première étape pour débuter un projet immobilier avec ProFab consiste à prendre rendez-vous avec un conseiller en habitation. Grâce à ses conseils, son expertise, et ses expériences passées, il vous offrira un accompagnement personnalisé, étape par étape, et vous guidera dans le choix du modèle de maison adapté à votre réalité.

Pour vous faciliter la vie, l’équipe ProFab vous donne également accès à plusieurs experts de l’immobilier, dont des conseillers financiers, des courtiers hypothécaires, des inspecteurs de terrain, des arpenteurs et plus encore.

Passez facilement à travers le processus d’achat

En 7 étapes simples, vous pourrez profiter d’une jolie demeure entièrement personnalisée.

Après avoir défini votre budget, vous devrez évaluer vos besoins quant à la superficie, l'emplacement et le type d’habitation désiré. La prochaine étape consistera à trouver un terrain où élire domicile. Une fois que ces trois premières étapes seront réglées, vous pourrez partir votre projet sur des bases concrètes.

Ensuite, vous devrez vous arrêter sur le choix du modèle de maison et comment vous souhaitez personnaliser votre espace de vie, ce qui vous permettra de recevoir un devis détaillé du prix et des échéanciers de votre projet. Une fois tous ces détails approuvés, le temps sera venu de donner vie à votre maison et d’entreprendre la construction en usine.

Lorsque les différents modules seront terminés, votre maison sera livrée, installée et raccordée. Puis, il ne vous restera plus qu’à entreprendre la phase de finition intérieure – l'application du plâtre, de la peinture et la pose de vos revêtements de sol – avant de vous installer confortablement dans votre nouvelle résidence.

Personnalisez votre maison au Centre Design

Parce que chaque famille est unique, chaque maison usinée l’est aussi. En effet, avec ProFab, vous avez la chance de personnaliser votre maison à votre image. Ainsi, à la suite de votre rencontre avec un technologue en architecture, pour régler les changements techniques à apporter au plan d’origine, vous aurez la chance de passer une journée complète au Centre Design, à Saint-Apollinaire.

Sur place, vous serez guidé par un expert pour prendre des décisions avisées concernant tous les aspects de la finition de votre maison, et ce, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les armoires, les comptoirs, les couvre-sols, les boiseries, les encastrés, les revêtements extérieurs : tout y passe ! C’est ici que vous verrez votre maison prendre forme sous vos yeux.

Participez aux portes ouvertes

Les 9 et 10 septembre prochains, ProFab ouvre ses portes au public afin de donner la chance à tous de visiter l’usine située à Vallée-Jonction et les maisons modèles sur tous ses sites de ventes, pour en apprendre davantage sur le concept de maison usinée.

À noter qu’il est aussi possible de faire des visites virtuelles 3D des différents modèles de maison en tout temps sur le site Web de ProFab, et d’effectuer des demandes de soumission en ligne pour tous vos projets d’habitation.

Prenez rendez-vous dès maintenant afin de découvrir comment ProFab peut vous aider à réaliser votre maison de rêve, et ce, de façon simple et efficace !