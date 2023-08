Rentrée historique à l’Assemblée nationale: la halte-garderie devient réalité au Parlement

Rentrée historique: la petite Louison sera l’un des premiers enfants à fouler le sol de la halte-garderie qui ouvrira ses portes à l’Assemblée nationale. Son papa, le député solidaire Sol Zanetti, profitera des deux journées de rodage offertes cette semaine.

«On attendait ça depuis longtemps, mais là, ça y est, le rêve devient réalité!», lance l’élu, en entrevue. Il salue ce pas de géant pour la conciliation travail-famille en politique.

Ce sera une rentrée parlementaire historique à Québec, alors que les députés parents de bambins pourront bénéficier pour la première fois des services d’une halte-garderie sur leur lieu de travail, un projet-pilote très attendu.

L’ouverture des locaux pouvant accueillir jusqu’à dix gamins âgés de 10 ans et moins est prévue cet automne. Les députés, les membres du personnel politique et les employés administratifs pourront y laisser leurs enfants. Le service sera tarifé par plage horaire, soit 20$ en avant-midi, 20$ en après-midi et 10$ en soirée.

Les deux journées d’ajustement offertes cette semaine coïncident avec le caucus des élus de Québec solidaire servant à préparer la rentrée politique.

Lever des obstacles

«C’est sûr que ça va lever les obstacles à la participation démocratique, à une plus grande variété de personnes et de générations», souligne le député de Jean-Lesage. Lui-même, avant de se lancer dans l’arène politique, a longuement réfléchi aux difficultés de concilier le quotidien d’un parlementaire avec la vie de famille.

«J’ai d’ailleurs beaucoup retardé le moment d’avoir [un enfant] par crainte que ce soit trop difficile, confie-t-il. Beaucoup de gens m’avaient dit, "c’est impossible, tu vas être obligé de faire des sacrifices envers ta famille"».

Mais ensuite, d’autres modèles, comme les anciennes députées Catherine Dorion et Émilise Lessard-Therrien, lui ont prouvé que c’était possible. Depuis, le Parlement aussi a évolué.

Dans la dernière législature, des tables à langer ont été installées dans les salles de bain. «Il y a une salle familiale, une salle d’allaitement, alors il y a beaucoup de choses qui ont avancé et là, avec la halte-garderie, on franchit un pas important», insiste le père de Louison, âgée de deux ans et demi.

Enjeu féministe

Jadis, certains élus s’étaient montrés frileux à l’avènement d’un Centre de la petite enfance (CPE) à l’Assemblée nationale, de peur que ce soit mal perçu dans la population, compte tenu de la pénurie de places au Québec. Mais la formule de la halte-garderie, qui convient beaucoup mieux au boulot des députés et à leur personnel politique, qui sont dans leur circonscription parfois éloignée la moitié du temps, sera bien accueillie, croit fermement Sol Zanetti.

«Il faut vraiment le voir comme une façon d’ouvrir les portes de l’Assemblée nationale à plus de gens, c’est aussi un enjeu féministe et je pense qu’on est rendu là, je n’ai pas d’inquiétude par rapport à ça».

Le député de Jean-Lesage sent que les citoyens sont prêts désormais à accepter que des politiciens fassent des choix en fonction de leur vie familiale.

«Je pense qu’à une époque, les gens se disaient: "si je fais des choix pour ma famille, je vais me faire sanctionner aux élections, les gens vont trouver que je ne fais pas mon travail et je vais être blâmé". Mais je pense qu’aujourd’hui, ce n’est plus vrai, je pense qu’aujourd’hui, quand les gens font des choix pour la famille, ils sont plutôt estimés du public et on salue leur courage».

Pour offrir un service de halte-garderie, des travaux ont dû être réalisés dans l’édifice André-Laurendeau, situé juste derrière l’hôtel du Parlement. L’Assemblée nationale n’est pas encore en mesure de nous préciser l’ampleur des coûts puisque les travaux ne «sont pas complétés». Au printemps, un appel d’offres donnait toutefois un «ordre de grandeur» entre 125 000$ et 250 000$.

«Ça va être une rentrée historique pour la conciliation famille-politique et pour l’accès à la démocratie des gens qui veulent avoir des enfants» – Le député solidaire Sol Zanetti