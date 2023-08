Rentrée scolaire à Québec: l’inquiétude fait place aux sourires

L’inquiétude suscitée par la pénurie d’enseignants a fait place aux sourires mardi matin, lors du retour en classe dans des écoles de Québec, alors que plusieurs parents se réjouissaient de savoir qu’un enseignant qualifié attendait leur enfant en classe aujourd’hui.

• À lire aussi: Rentrée scolaire: il reste toujours 1829 postes d’enseignants à pourvoir au Québec

• À lire aussi: Y aura-t-il un prof dans la classe de votre enfant? Voici des exemples concrets de l'ampleur de la crise

Samuel, qui commence sa troisième année, était bien excité à l’idée de revoir ses amis à son arrivée à l’école de la Grande-Hermine, située dans Limoilou. «J’ai vraiment hâte!», lance-t-il, tout sourire.

Sa mère, Mélissa, a bon espoir que l’année scolaire se déroulera sans heurts, puisque l’équipe d’enseignants de l’école est stable, dit-elle.

Daphnee Dion-Viens

Le son de cloche était le même parmi tous les parents rencontrés par Le Journal mardi, dont plusieurs connaissaient déjà l’enseignante de leur enfant.

Le Journal rapportait lundi que près de 80 postes d’enseignants et plus de 400 postes dans les services de garde étaient toujours vacants dans les quatre centres de services de Québec et Lévis, une situation pire que l’an dernier, mais moins dramatique que ce qui avait d’abord été appréhendé.

La majorité des postes vacants sont des contrats à temps partiel.

Moyens de pression

En plus de la pénurie d’enseignants qui a suscité bien des inquiétudes au cours des derniers jours, des moyens de pression pourraient venir assombrir le retour en classe au cours des prochaines semaines.

Les enseignants des centres de services de la Capitale et des Premières-Seigneuries, affiliés à la Fédération autonome de l’enseignement, veulent mettre de la pression dans les négociations avec Québec en se limitant uniquement à leur tâche d’enseignement.

Des activités parascolaires, de même que des sorties culturelles et sportives, sont menacées. Dans des écoles primaires de Québec, des fêtes de la rentrée n’auront pas lieu cette semaine, en raison de ce mot d’ordre.

Des parents rencontrés mardi n’étaient toutefois pas au courant de la situation.

Nouveautés de la rentrée

La rentrée scolaire est marquée cette année par quelques nouveautés, à commencer par l’entrée en fonction du Protecteur national de l’élève, qui coordonnera un nouveau processus de gestion des plaintes, plus simple et plus rapide.

Les parents qui inscrivent leur enfant dans un programme pédagogique particulier - comme une concentration en sport, en sciences ou en arts – pourraient voir leur facture réduite de 100$ supplémentaire, puisque la contribution gouvernementale pour financer ces programmes passe de 200$ à 300$ par élève cette année.

Le projet-pilote des «aides à la classe», qui permet à des éducatrices en services de garde de prêter main-forte aux enseignantes en classe, sera par ailleurs mis en place dans 200 écoles cette année, soit deux fois plus que l’an dernier.

Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise, qui était enseigné sous forme de projet-pilote dans une cinquantaine d’écoles l’an dernier, devrait aussi être élargi.

Tous les enseignants qui le souhaitent peuvent maintenant offrir le nouveau programme qui remplacera officiellement le cours d’Éthique et culture religieuse dans toutes les écoles, à partir de la rentrée 2024.