Série controversée de HBO: pas de deuxième saison pour «The Idol»

HBO a annoncé, lundi, que la série The Idol, mettant en vedette The Weeknd et Lily-Rose Depp, ne sera pas reconduite pour une deuxième saison.

La série The Idol, poussée par HBO et disponible sur Crave, ne verra pas naître son deuxième chapitre, selon un communiqué transmis au Los Angeles Times par HBO, lundi.

«The Idol fut une des séries originales de HBO les plus provocantes et nous nous réjouissons de l’audience que nous avons eue», mentionne-t-on au Los Angeles Times.

La saga, qui avait comme têtes d’affiche le chanteur The Weeknd et Lily-Rose Depp, brossait l’ascension d’une jeune starlette et la relation un peu tordue qu’elle entretenait avec un homme considéré comme un guru.

The Idol a reçu une critique très polarisée lors de son entrée en ondes, en juin, se faisant notamment écorcher par le magazine Rolling Stone.

Selon ce que le magazine People a obtenu comme information, la décision de ne pas aller de l’avant avec le deuxième chapitre de la série s’est prise «très récemment». Même si le script de The Idol ne prévoyait pas de suite, après la finale de la première saison, la porte n’était pas fermée au projet.