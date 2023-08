Troisième lien réservé au transport collectif: Legault admet qu’il faut mieux expliquer le projet aux gens de Québec

Le premier ministre Legault admet qu’il faudra mieux expliquer à la population le projet de troisième lien réservé exclusivement au transport collectif, alors que les gens de Québec ne croient pas tout simplement pas que ce tunnel verra le jour.

«On va travailler [...]. Il y a du travail à faire pour bien expliquer le cheminement du projet aux gens de Québec», a laissé tomber François Legault en marge de la présentation de sa candidate pour l’élection partielle dans Jean-Talon, la fondatrice de l’organisme «Vide ta sacoche», Marie-Anik Shoiry.

M. Legault réagissait alors au sondage Léger-Le Journal selon lequel une vaste majorité des citoyens (76%) ne croient pas à la réalisation d’un tunnel réservé au transport collectif entre Québec et Lévis. Et un citoyen sur deux est toujours en désaccord avec la décision du gouvernement d’abandonner l’idée d’un troisième lien autoroutier.

Le premier ministre est donc demeuré prudent quand on lui a demandé s’il était en mesure de garantir hors de tout doute qu’il y aura un tunnel entre Québec et Lévis.

«On vise à en faire un, et on va travailler très fort, et moi j’y crois», a-t-il répondu, en ajoutant que les délais pour circuler en transport en commun entre les deux rives justifient un troisième lien.

Études

Le gouvernement attend par ailleurs de voir de nouvelles études du ministère des Transports à propos de la plus récente mouture du projet.

«Qu’on ait un projet de troisième lien-tunnel avec métro, avec tramway, avec autobus, avec les différentes possibilités de transport collectif, je ne pense pas qu’on a ces données-là», a indiqué le premier ministre.

Pourtant, le gouvernement a abandonné son projet de tunnel autoroutier au printemps dernier sur la base d’études d’achalandages qui montraient une baisse de circulation sur les ponts, même si les données du ministère des Transports attestaient qu’au mois de mai, le nombre de véhicules qui y circulent chaque jour était presque de retour au même niveau qu’avant la pandémie.

M. Legault a également profité de la conférence de presse pour défendre son intégrité alors que le candidat péquiste à la partielle dans Jean-Talon, l’avocat Pascal Paradis, soutient que l’entourage du premier ministre lui aurait signalé avant le scrutin de 2022 que le projet de troisième lien serait abandonné.

«Quand je prends un engagement, c’est pour le tenir», a lancé M. Legault, en tonnant que l’honnêteté est pour lui la «valeur la plus importante».

Tramway

Enfin, M. Legault a réitéré son appui au projet de tramway, mais il a exprimé le souhait que la Ville de Québec limite autant que possible les dépassements de coût, sans vouloir préciser la limite que le gouvernement est prêt à débourser.

«Ce dont on veut s’assurer, c’est que la ville de Québec gère bien les dépassements de coûts, car il risque d’y en avoir un petit peu, a-t-il déclaré. Mais on est toujours d’accord avec ce projet-là qui est important en 2023.»