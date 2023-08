Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal: un plateau relevé avec Alaphilippe, Yates et Girmay

Michael Woods, Julian Alaphilippe, et les frères Yates seront de retour la semaine prochaine aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal dans un peloton à nouveau très relevé.

Les deux courses présenteront cette année encore, les 8 et 10 septembre, un plateau exceptionnel avec notamment six des dix premiers du dernier Tour de France sur la ligne de départ.

Israel–Premier Tech, la formation des Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin, alignera aussi Michael Woods et Derek Gee.

À Québec, les trois cyclistes qui sont grimpés sur le podium en 2022 reviendront livrer bataille. Le champion en titre Benoît Cosnefroy, l’Australien Michael Matthews, double vainqueur en 2018 et 2019 et vainqueur à Montréal en 2018, et Biniam Girmay, premier coureur africain à avoir remporté une classique de l’UCI WorldTour (Gand-Wevelgem 2022) et troisième du Grand Prix Cycliste de Québec 2022, seront tous présents.

Laporte et Lafay

Le peloton regroupera aussi neuf vainqueurs d’étape du dernier Tour de France. Le Belge Greg Van Avermaet, qui a toujours réalisé de belles performances au Canada, fera ses adieux puisqu’il dispute à 38 ans sa dernière saison chez les professionnels.

Le champion olympique en 2016 a gagné à Montréal en 2016 et 2019. Il a également terminé deux fois sur le podium dans la métropole et six fois sur le podium à Québec en dix participations consécutives aux épreuves québécoises.

L’organisation annonce enfin la présence de Christophe Laporte, Diego Ulissi, Michal Kwiatkowski, David Gaudu, Jai Hindley, Victor Lafay et Warren Barguil.

Photo Jean-François Racine

Enfin, l’équipe canadienne sera notamment représentée par le champion national Nickolas Zukowsky et le champion panaméricain Pier-André Côté.

Parmi les absents, on remarque Wout van Aert, qui a remporté le Houffa Gravel, manche belge des UCI Gravel World Series, à Houffalize. Le Slovène Tadej Pogacar, gagnant à Montréal l’an dernier, a renoncé à la Bretagne Classic le 3 septembre et ne fera pas le voyage en Amérique. Mathieu van der Poel, porteur du maillot arc-en-ciel de champion du monde, n’y sera pas non plus. Le Néerlandais s’alignera à la répétition grandeur nature de la course olympique de vélo de montagne cross-country le 23 septembre.

Dès la semaine prochaine

Le 8 septembre, plusieurs vedettes viseront donc la victoire sur les 201,6 kilomètres et 16 tours à Québec avec la côte de la Montagne.

Un nouveau vainqueur sera ensuite couronné à Montréal, le 10 septembre, après 221,4 kilomètres, 18 tours et 5000 mètres de dénivelé.

«Nous sommes fiers d’accueillir cette année encore un peloton de très haut niveau et des champions dont on sait qu’ils donnent chaque année le meilleur d’eux-mêmes», affirme Sébastien Arsenault, président-directeur général des GPCQM.

Les cyclistes arriveront à Québec le mardi 5 septembre.