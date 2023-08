US Open: une soirée remplie d’étoiles au Arthur Ashe Stadium

Les personnalités connues ne manquaient pas dans les gradins du Arthur Ashe Stadium, lundi soir, pour les matchs présentés sur le court principal des Internationaux de tennis des États-Unis et parmi elles, il y avait l’ancien président Barack Obama et son épouse, Michelle, sans oublier l’acteur Danny DeVito et l’ex-skieuse Lindsey Vonn.

Mme Obama se trouvait sur place notamment pour rendre hommage à l’ancienne joueuse Billie Jean King et souligner le 50e anniversaire de l’équité des bourses offertes chez les hommes et chez les femmes au tournoi. Cependant, les duels impliquant l’Américaine Coco Gauff et le Serbe Novak Djokovic, tous deux vainqueurs au cours de la séance, ont incité des visages célèbres à se rendre sur les lieux.

• À lire aussi: US Open: selon cette joueuse, la foule n’a aucun respect pour elle

• À lire aussi: US Open: un autre coup dur pour Félix Auger-Aliassime

Si la chanteuse Sara Bareilles a accompagné Mme Obama durant la cérémonie tenue à l’intention de King, d’autres personnalités étaient bien visibles. La Russe Maria Sharapova a ainsi assisté aux matchs de la soirée, tout comme l’homme de cinéma et de théâtre Lin-Manuel Miranda, le chanteur colombien Sebastian Yatra et la styliste Vera Wang.

Another ⭐ studded evening at Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/RrTyGEzWTU — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023

De manière générale, lundi fut profitable aux organisateurs, car une nouvelle marque de 72 957 spectateurs a été établie pour une journée de tournoi. Plus de 30 000 personnes ont vu à l’œuvre les joueurs en soirée, ce qui constitue aussi un record.