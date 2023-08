Vol d’une toilette en or à 8,5 M$: sept suspects arrêtés... quatre ans plus tard

La disparition d’une toilette en or massif de près de 90 kg, volée d’une exposition sur l’Amérique au château de Blenheim, en Angleterre, pourrait bien être résolue près de quatre ans plus tard alors que sept personnes ont été arrêtées.

«Au début, quand on m’a réveillé avec la nouvelle, j’ai pensé que c’était une farce. Qui est assez stupide pour voler des toilettes?» avait réagi à l’époque Maurizio Cattelan, l’artiste italien derrière la latrine en or 18 carats, conçue pour représenter la richesse et les excès des États-Unis, a rapporté «The Sun» lundi.

L'œuvre d’une valeur de 5 millions de livres sterling – plus de 8,5 millions $ – avait été enlevée en septembre 2019 d’une exposition intitulée «l’Amérique» au château de Blenheim, près d’Oxford.

Les voleurs, qui avaient arraché la coque en or, avaient alors sectionné des tuyaux causant une inondation dans la pièce adjacente où le premier ministre anglais Winston Churchill avait vu le jour. Ils avaient ensuite pris la poudre d’escampette avec la toilette de près de 90 kg, dans deux voitures, selon le média britannique.

Mais s’ils pensaient probablement s’en être tiré après toutes ces années, voilà que les enquêteurs auraient passé les menottes aux poignets de sept individus – six hommes de 36 à 68 ans et une femme de 38 ans, a annoncé la police de la vallée de la Tamise dimanche soir.

«Un certain nombre de personnes restent en liberté et font l'objet d'une enquête en relation avec cette affaire», a indiqué le corps policier, selon «The Sun».

Un dossier de preuves a été déposé, et ce sera au Service des poursuites de la Couronne de prendre une décision pour déposer des accusations contre les individus, a-t-il ajouté.