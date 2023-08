Volleyball féminin: une Québécoise doit son invitation dans l’équipe nationale à une vidéo publiée sur Instagram

Une vidéo publiée sur Instagram a complètement transformé la carrière de Vicky Savard.

Évoluant dans les rangs professionnels en Europe, l’ancienne joueuse étoile des Carabins de l’Université de Montréal a participé pendant la saison morte à un match de l’équipe du Québec à l’été 2011 à Lévis. La diffusion sur Instagram de ses prouesses et son gabarit de 6 pi 1 po ont piqué la curiosité de l’entraîneuse-chef de la formation canadienne, Shannon Winzer, qui l’a invitée à un camp de l’équipe nationale à Vancouver.

Savard a déboursé les coûts de son billet d’avion et s’est envolée vers Vancouver. Ses performances lui ont valu un poste au sein de l’équipe canadienne, poste qu’elle n’a jamais perdu.

«Je faisais ma petite carrière pro avant cet appel de Shannon, mais j’ai complètement changé d’état d’esprit quand j’ai réalisé que j’avais une opportunité de participer aux Jeux olympiques.»

«C’est une opportunité à laquelle je n’aurais pas pu rêver il y a trois ans, de poursuivre la native de Jonquière. La question n’est pas de savoir si nous allons participer aux Jeux, mais bien quel chemin nous allons emprunter. Nous avons un groupe incroyable.»

«Nos portes sont toujours ouvertes»

L’histoire de Savard démontre que tout est possible. «Quand je dis que nos portes sont toujours ouvertes, ce n’est pas pour bien paraître, mais c’est parce qu’elles sont vraiment toujours ouvertes, a imagé Winzer. Quand j’ai vu le vidéo, je ne connaissais pas Vicky puisque j'étais revenue de l'Australie depuis peu, mais je me suis informée auprès de Véronic Laplante [entraîneuse adjointe à McGill] qui avait mis le vidéo sur Instagram avant de l’inviter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents.»

Peu de temps après son arrivée à Vancouver, Savard a rapidement gagné l’estime de sa coach. «Notre gym était meilleur après l’arrivée de Vicky, a affirmé Winzer. Je ne savais pas quel serait son rôle, mais elle était grande, sautait haut et je savais qu’elle pourrait apporter de la profondeur du côté gauche.»

Maturité très appréciée

Au-delà de ses habiletés sur le terrain, Girard apporte une dimension très appréciée par Winzer. «J’apporte une maturité au sein du groupe. Il faut bien faire toutes les choses parce que tout est important. Ce n’est pas seulement de rêver aux Jeux olympiques, mais tout le cheminement qui importe.»

Winzer est élogieuse à l’endroit du sérieux démontré par la volleyeuse de 31 ans depuis son arrivée avec l’équipe. «Vicky est l’ultime compétitrice et l’ultime professionnelle, a-t-elle affirmé. Elle fait tout pour gagner et pour que l’équipe connaisse du succès. Qu’elle soit réserviste ou sur le jeu, elle est toujours à cent pour cent.»

«L’énergie qu’elle apporte sur le terrain est incroyable et ça sera l’héritage qu’elle laissera au programme quand elle quittera, d’ajouter Winzer. En raison de ses nombreuses années chez les professionnelles, elle apporte une maturité au groupe.»

Une maman bien fière

Savard marche dans les traces de plusieurs filles de Jonquière qui ont évolué au sein de l’équipe nationale toutes formées par l'entraîneur Michel Gagnon. La mère de Vicky a joué sous les ordres de Gagnon sans atteindre le niveau international.

«Ma mère m’a parlé toute ma jeunesse des filles de Jonquière qui jouaient sur l‘équipe nationale. Elle me disait que ce n’est pas parce que tu viens d’une petite ville que tu ne peux pas rêver grand. Ma mère est fière que je sois sur l’équipe nationale, mais elle est encore plus fière de mon cheminement parce que j’ai tellement eu d’embûches et de blessures. Sa plus grande fierté est que je n’ai jamais abandonné.»