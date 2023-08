EMERY, Fleurent



À Montréal, le 28 juillet 2023, est décédé à l'âge de 97 ans Fleurent Emery, artiste aux multiples talents, passionné de généalogie et fervent défenseur de la langue française et du Québec. Il était le fils de feu Rose-Alba Champagne et feu Albert Emery et le conjoint de feu Yolande Lévesque.Il laisse dans le deuil ses enfants, France, François (Lise), Jacinthe (Gilles), Louis-Martin (Liette), leur mère Madeleine Ducharme, ses petits-enfants Charles-David, Jean-François, Florence, Jean-Philippe, Éléna, Laurent, Colette, Simon et leurs conjoint(e)s, ses 11 arrière-petits-enfants, sa soeur Fleurette, le fils de sa conjointe, Pierre Comtois (Lise), ses amis Michel, Julie, Agathe et Marie-Reine ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un hommage lui sera rendu dans l'intimité.