PAPINEAU, Denis



Le 24 août 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé Denis Papineau, époux de Jocelyne Laberge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Lucie (Bernard), ses beaux-frères et belles-soeurs Lise (François), feu Marcel (Pauline), Marie-Reine (Richard), Jean-Guy (Danyele), feu Thérèse (Michel), feu Rachel (Serge), Johanne (Gilles); ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles se dérouleront dans l'intimité.2125, RUE NOTRE-DAMELACHINE QC H8S 2G5Tél. : 514-639-1511 |Courriel : info@jjcardinal.ca