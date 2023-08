DUBUC, Simone



À Châteauguay, le 23 mars 2023 à l'âge de 89 ans, est décédée notre bien-aimée Simone.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, les petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis, en particulier les adultes et enfants faisant partie des Variétés-Jeunesse et des chorales de St-Isidore de La Prairie.Simone, la soprano à la voix juste, douce et prenante, capable d'émouvoir l'auditoire, ne laissait personne indifférent. Elle a donné aux siens sa personne, son chant, la musique classique québécoise et internationale.Les funérailles auront lieu samedi le 9 septembre à 10h à l'église catholique de Saint-Isidore, 783, rue Saint-Régis, Saint-Isidore-de-Laprairie, Qc, J0L 2A0, suivies de l'inhumation au cimetière adjacent.