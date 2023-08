FULLUM, Raymond



Le 26 juillet 2023, est décédé Raymond Fullum, à 87 ans, époux de feu Claudette Péladeau (mamy Cloclo).Il laisse dans le deuil ses 2 enfants Lyne Fullum (Roger Botelho) et Pascal Fullum (Mélanie Bérubé), ses petits-enfants Kevin Botelho (Sandra Chayer), Kathy Botelho (Jérémi Roussel), Jade Fullum et Koraly Fullum (Tommy Deschamps), ses 6 arrière-petits-enfants, sa soeur Simone Fullum, ses neveux et nièces et leur conjoint et, sans oublier son ami dévoué depuis plusieurs années, Marc Thériault.La famille recevra les condoléances le samedi 9 septembre à l'église la Clairière, au 492 rue St-Georges, St-Jérôme, entre 13h et 17h.Des dons pour la sclérose en plaques seraient appréciés (Lyne, sa fille).