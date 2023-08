5 œuvres de stars de la musique générées par l’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle n’a pas fini de fasciner et d’inquiéter dans l’industrie de la musique. Tour de cinq œuvres qui ont trompé plus d’une oreille en imitant presque à la perfection des stars de la musique.

Saiyan – Angèle

Angèle a eu la surprise de voir «sa» reprise de Saiyan, d’Heuss l'Enfoiré et de Gazo, devenir virale alors... qu’elle ne savait même pas qu’elle existait. En lançant cette chanson générée par l’intelligence artificielle le 7 août, le beatmaker Lnkhey était loin de se douter qu’elle créerait autant de réactions. Rapidement, Angèle a réagi en reprenant la pièce au piano sur TikTok.

Et sans surprise, la ressemblance avec la première version créée par Lnkhey est troublante. Angèle, ébranlée, a ajouté ce message: «Je sais pas quoi penser de l’intelligence artificielle, j’trouve que c’est une dinguerie mais en même temps, j’ai peur pour mon métier mdrrrrr»

Heart On My Sleeve – Drake et The Weeknd

En avril dernier, une fausse collaboration entre Drake et The Weeknd a soulevé les passions. Était-ce réellement une nouvelle chanson des artistes évoquant Selena Gomez? La pièce intitulé Heart On My Sleeve est devenue virale en moins de deux, en obtenant des millions de vues. C’est une personne mystérieuse du nom de Ghostwriter977 qui a publié la chanson en promettant que ce n’était que le début.

AISIS – The Lost Tapes – Vol.1 (In Style of Oasis, de Liam Gallagher – AI Mixtape/Album)

Les fans d’Oasis ont aussi pu écouter un nouvel album de leur groupe préféré... généré grâce à l’intelligence artificielle. C’est la formation britannique Breezer qui s’est lancé le défi de créer un album qui respecte l’univers musical d’Oasis, en s’inspirant des trois premiers albums du groupe. «On n’en pouvait plus d’attendre le retour d’Oasis», explique le groupe qui a eu recours à l'intelligence artificielle pour terminer ces nouvelles pièces.

Eminem but with AI – David Guetta

Le célèbre DJ David Guetta a soulevé les interrogations en utilisant l’intelligence artificielle pour recréer la voix d’Eminem. Dans la vidéo, on entend une voix qui ressemble à s’y méprendre à celle du rappeur dans un nouveau morceau dévoilé en plein spectacle. David Guetta a vite précisé qu’il ne voulait pas lancer cette pièce à des fins commerciales, mais qu’il la partageait simplement pour le plaisir. Il a d’ailleurs indiqué, en entrevue avec la BBC, qu’il croyait que «l’intelligence artificielle est l’avenir de la musique».

Johnny Cash sings – Barbie Girl

Feu Johnny Cash qui reprend Barbie Girl d’Aqua... Impossible? Grâce, ou à cause, de l’intelligence artificielle, ce ne l’est plus. Le canal YouTube There I Ruined It se spécialise dans de drôles de reprises, dont des chansons générées par l’intelligence artificielle. Si cette étrange chanson vous fascine, vous aurez peut-être envie de découvrir les surprenantes créations de ce canal!

Une nouvelle réalité

L’utilisation de l’intelligence artificielle crée beaucoup de discussions et de craintes dans l’univers des arts, notamment par rapport aux droits d'auteur. L’industrie musicale ne fait pas exception.

En entrevue à la BBC en mai, Sting mentionnait ses inquiétudes face à ce phénomène. «On ne peut pas laisser les machines prendre le contrôle, il faut être prudents», a-t-il expliqué.

Au lieu de s’en insurger, certains artistes prennent plutôt le parti de voir l’intelligence artificielle comme un outil. En juin, Paul McCartney annonçait la sortie prochaine d’une chanson inédite des Beatles, tirée d’une maquette de John Lennon. Sa voix aurait été recréée pour l’occasion.

L'intelligence artificielle n'a décidément pas fini de nous surprendre.