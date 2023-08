GUERTIN, Louise-Marie



Le 26 août 2023, à l'âge 79 ans, est décédée Mme Louise-Marie Guertin.Elle est allée rejoindre son amoureux Claude Desroches, ses parents Noël Guertin et Simonne Brais, ses frères Pierre et Yves et sa belle-soeur Denise.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Denis (Michelle), Lise, Lorraine, François (Marie-Paule), Donald (José) et Diane, sa belle-soeur Jeannette, ses filleuls David et Geneviève ainsi que ses nombreux neveux, nièces et amis.La mise en terre se fera à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com