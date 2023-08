CHALUT, Gaëtan



À Sainte-Thérèse, le 25 juillet 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gaëtan Chalut. Il était l'époux de feu Denise Chalifoux.Maintenant auprès de son épouse Denise, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel (Nicole Golding Chalut) et François (Anne-Marie Legault), ses petits-enfants Carine, Sébastien, Maggie et Anthony, ses arrière-petits-enfants Phénix, Ulysse, Axel, Isabelle, Ophélie et William, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 septembre 2023 de 11h à 16h au salon de la :Des dons à la Société de la SLA du Québec seraient appréciés.