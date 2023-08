DÉRY, Renée



11 décembre 1946 - 20 juillet 2023C'est à l'hôpital Honoré-Mercier, entourée de sa famille et de beaucoup d'amour, que Renée nous a quittés.Elle manquera à Charlotte et Julien, François, Jean et Lorraine, Arthur et Christine, Tom, Roméo et Océane, Daphné et Vincent, et Loup-Olivier. Et aussi à Louise et Francine, Réjean, Sylvie, et autres parents et amis, d'hier et d'aujourd'hui.Sorcière de son état, elle nous aura marqués par son érudition, sa truculence, sa farouche indépendance, ses explorations artisanales et ses enchantements horticoles.Ses cendres rejoindront celles d'Olivier le 14 octobre à St-Louis. Veuillez considérer cette information comme une invitation personnelle.www.maisonfunerairemongeau.com