LEMIEUX, Nicole



À Terrebonne, le dimanche 20 août 2023 est décédée à l'âge de 83 ans Madame Nicole Lemieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lydia, Louise, Sylvie et Michel, ses petits-enfants Jessica, Jonathan, Maude, Marcel Jr et Justine, ses arrière-petits-enfants Emma et Nathan. Prédécédée par son époux Luigi Valente.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD De La Côte Boisée pour leurs bons soins.