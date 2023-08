BEAUPRÉ, Rollande



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Rollande Beaupré survenu le 27 août 2023. Âgée de 96 ans, elle était l'épouse de feu Gilles Asselin. Née à Longueuil, résidente de Verdun et de Laval, récemment.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jeannine (Nicola Ciciretto), André (Morgana Pickard), Ginette, Louise (Michel Ratté), Monique (Claude Larochelle); ses petits-enfants : Marie-Ève (Yvon), Mireille (Christopher), François (Karine), Mathieu (Brenda), Julie-Pier (Mathieu), Simon (Yuko), Etienne (Amélie), Marianne (Marc-André), ainsi que les enfants des conjoints : Philippe (Kim), Guillaume (Fanélie), Natasha (Domenico), John (Marie-France); et ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Charlotte, Alexis, Vivianne, Jeanne et Taiyo; sa soeur Dolorès ainsi que sa belle-soeur Denise et plusieurs neveux, nièces et ami.e.s.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :le samedi 9 septembre de 14 h à 18 h. Les funérailles auront lieu à 18 h à la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, un don pourra être fait, en son nom, à la Fondation des maladies du coeur.