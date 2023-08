GAUDETTE (née Tassé)

Irenée



À Montréal, le 20 août 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée Irenée Gaudette (née Tassé), épouse de feu Guy Gaudette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le 3 septembre de 14h à 19h30 et le 4 septembre de 14h à 18h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le 5 septembre à 10h à l'église Saint-Jean-de-Matha, et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Eustache pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.