LEDUC, Jean-Marie



À Longueuil, le 26 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé Jean-Marie Leduc, époux de Jeannine Lavigueur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Line), René (Francine), Sylvie, Anne-Marie (Daniel) et Roger (Stéphanie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie-Claire et Denise, ainsi que plusieurs amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.