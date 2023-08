Belle présence québécoise à la Mostra de Venise

Plusieurs films et artistes québécois seront à l’honneur lors de la 80e Mostra de Venise, le plus ancien festival de cinéma au monde, qui s’ouvre mercredi soir dans la cité des Doges.

• À lire aussi: La grève à Hollywood prive un premier grand festival de ses stars

Le talent québécois sera notamment en vedette à Venice Days (ou Giornate degli Autori), une section parallèle du festival consacrée au cinéma d’auteur. C’est là que la jeune cinéaste québécoise Ariane Louis-Seize aura l’honneur de lancer ce dimanche son premier long métrage, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, une comédie noire mettant en vedette Sara Montpetit et Félix-Antoine Bénard.

Delphine Girard, une cinéaste belge née au Québec, y présentera quant à elle Quitter la nuit, un drame mettant en vedette Anne Dorval.

Venice Days a accueilli dans le passé les premières mondiales de plusieurs films québécois marquants, dont Incendies (de Denis Villeneuve) et Café de Flore (du regretté Jean-Marc Vallée). Un hommage sera d’ailleurs rendu à Jean-Marc Vallée ce jeudi avec une projection spéciale de C.R.A.Z.Y., son grand classique, qui avait aussi connu sa première internationale à Venice Days, en 2005.

Le même jour, la réalisatrice québécoise Monia Chokri (La femme de mon frère, Babysitter) offrira une classe de maître lors d’un événement ouvert au public. Le 3 septembre, ce sera au tour de Philippe Falardeau (Monsieur Lazhar) de partager sa passion du cinéma lors d’une conversation avec le cinéaste allemand Edward Berger (À l’ouest, rien de nouveau).

En compétition

Le Québec sera aussi présent dans la compétition officielle de la Mostra, la section phare du festival. La Bête, nouveau film du cinéaste français Bertrand Bonello co-produit par la boîte québécoise Sons of Manual a été retenu en compétition, tout comme Maestro, film de Bradley Cooper sur le chef d’orchestre Leonard Bernstein auquel le Québécois Yannick Nézet-Séguin a contribué à titre de consultant.

Soulignons enfin que l’entreprise québécoise Felix & Paul Studios dévoilera en compétition de la section Venice Immersive son nouveau projet, Jim Henson’s The Storyteller: The Seven Ravens, un livre en réalité augmentée narré par Neil Gaiman et présenté sur une toute nouvelle plateforme immersive.

La 80e édition de la Mostra de Venise se déroule du 30 août au 9 septembre.