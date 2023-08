Bonheur au travail: les Québécois sont toujours les plus heureux

Les Québécois sont les plus heureux au travail au Canada, pour un quatrième mois consécutif, selon l’Indice de bonheur au travail d’ADP Canada publié mercredi.

Avec un score de 7,1/10 en août, le Québec arrive en tête – gagnant 0,1 point en un mois –, alors qu’à l’échelle du pays, l’Indice du bonheur au travail a atteint 6,8 en hausse de 0,1 point par rapport à juillet.

«Alors que les travailleurs du Québec occupent la première place [...], le Canada atlantique enregistre la plus forte hausse de score ce mois-ci, alors qu’il affichait le score régional le plus bas en juillet à égalité avec l'Alberta», a déclaré Heather Haslam, vice-présidente du marketing d’ADP Canada.

En Colombie-Britannique, les travailleurs ont vu leur score du bonheur au travail augmenter de 0,2 point pour s’établir à 6,9/10, suivi de près par les provinces de l’Atlantique (6,8/10; +0,3), l’Alberta (6,8/10; +0,2), l’Ontario (6,7/10; +0,1).

La Saskatchewan et le Manitoba sont les seuls à avoir vu diminuer leur score (6,6/10; -0,2).

Les baby-boomers trônent en tête du classement avec une note de 7,5/10 après un gain de 0,3 en un mois, devant la génération Z (les 18-26 ans) qui a augmenté son score de 0,2 point (6,9/10), tandis que les millénaux (27-42 ans) ont obtenu 6,7/10, suivi de près par la génération X (43-58) avec 6,6/10.

Un peu moins de la moitié des travailleurs canadiens (46 %) ont indiqué qu’ils se sentaient satisfaits de leur rôle et de leurs responsabilités actuelles au travail. L’équilibre travail-vie personnelle et la reconnaissance sont les indicateurs secondaires les plus hauts ce mois.