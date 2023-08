«Ça sent comme le salon de Snoop Dogg»: les joueurs incommodés par des odeurs de pot au US Open

NEW YORK | Au US Open, les joueurs ne sentent pas seulement l'odeur de la victoire. Ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre des effluves de cannabis qui envahissent parfois certains terrains, et surtout ceux situés à proximité du Corona Park.

La Grecque Maria Sakkari a été la première, lundi, à relever des odeurs de pot sur le terrain 17. «Oh, mon Dieu, cette odeur. Je pense que ça provient du parc», a signalé la huitième tête de série à l’arbitre durant son match de premier tour.

Depuis, le Français Gaël Monfils s’est aussi plaint de l’odeur, dont il n’est visiblement pas fan.

Quant à l’Allemand Alexander Zverev, il y est allé d’une déclaration savoureuse, comparant à la blague ce court au... «salon de Snoop Dogg».

🗣️"Ça sent fort là non ? " 👀



Quand Gaël Monfils se plaint de l'odeur de... marijuana sur le court 😅

Dans l’État de New York, la consommation de marijuana en public est légale pour les personnes de 21 ans et plus à tout endroit où il est aussi permis de fumer une cigarette depuis 2021. Parmi les exceptions, on retrouve l’intérieur des voitures et les terrasses des restaurants.

Par contre, il est défendu d’en fumer sur le site des Internationaux des États-Unis, un endroit sans fumée où même la cigarette électronique est interdite.

Il est difficile, donc, pour les organisateurs du tournoi, de contrôler les odeurs qui proviennent de l’immense parc situé aux abords du site, et auquel plusieurs terrains sont adjacents.

Ça sent souvent en ville

Le Corona Park du Queens – là où est situé l’Unisphere, cette fameuse statue souvent montrée lors de la télédiffusion des matchs à New York – sentait effectivement un peu le pot lorsque Le Journal y est passé pour se rendre sur le site du tournoi, mercredi après-midi.

Une personne fumait un joint assise sur un banc près de l’une des entrées, mais l’odeur n’était plus perceptible une fois dans l’enceinte du tournoi.

Les effluves de cannabis ne sont d’ailleurs pas uniques aux grands parcs de New York. À Manhattan, et notamment à Times Square, cette senteur est souvent omniprésente.

La nourriture et bien d’autres odeurs

Même si elle a relevé l’odeur du pot sur le terrain durant son match (une rencontre qu’elle a éventuellement perdue), Sakkari a toutefois mentionné ne pas avoir été dérangée par celle-ci.

«Parfois, ça sent la nourriture, parfois, ça sent la cigarette et parfois, ça sent le pot. On ne peut pas contrôler cela, parce que nous sommes dans un espace public et qu’il y a un parc à côté», a-t-elle expliqué.

Le Français Adrian Mannarino a pour sa part dit à la chaîne RMC Sport que ce fameux terrain 17 sentait parfois... «la merde».