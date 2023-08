Cellulaire interdit en classe : des directions d’école pressent le ministre de faire connaître sa directive

Avec le retour en classe des élèves cette semaine, des directions d’école pressent le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, de faire connaître rapidement sa directive sur l’interdiction du cellulaire en classe.

La consigne sera présentée au Conseil des ministres «dans les prochaines semaines», avant d’être acheminée au réseau scolaire, indique-t-on au cabinet du ministre.

La semaine dernière, Le Journal rapportait que le ministre Drainville avait l’intention d’interdire les téléphones intelligents en classe, par le biais d’une directive ministérielle qui laissera toutefois la porte ouverte à une utilisation pour des fins pédagogiques.

Cette annonce a été accueillie plutôt favorablement dans le réseau scolaire, mais plusieurs attendent avec impatience d’en connaître les détails.

«Plus on le sait vite, mieux c’est», lance Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement (FQDE).

L’idéal aurait même été de prendre connaissance de la directive écrite avant la fin de la dernière année scolaire, pour pouvoir l’inscrire dans le code de vie de l’école, souligne-t-il.

M. Prévost espère par ailleurs que cette directive sera «bien énoncée» et «complète» lorsqu’elle sera disponible.

«Si on veut bien réussir cette opération-là, il faut être capable de confisquer le téléphone cellulaire et que le parent vienne le chercher, si l’élève ne respecte pas la consigne. Il faudra que la directive soit bien précise, pour savoir ce qui se passe si on ne respecte pas la règle», affirme le président de la FQDE.

À la Fédération des syndicats de l’enseignement, où 92% des profs interrogés ce printemps réclamaient l’interdiction du cellulaire en classe, on a «hâte» de prendre connaissance du contenu détaillé de la directive et d’en savoir plus sur son cadre légal. «Plus tôt elle arrivera, mieux ce sera pour épauler davantage les enseignantes et enseignants dès le début de l’année scolaire», indique sa présidente, Josée Scalabrini.

Au cabinet du ministre Drainville, son attachée de presse, Florence Plourde, rappelle que «les établissements scolaires ont déjà les pouvoirs d’interdire le cellulaire en classe de par leur code de vie».