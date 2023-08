Beauce: incendie suspect de trois véhicules à Sainte-Marguerite

La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert une enquête sur un incendie suspect qui a ciblé trois véhicules mercredi matin à Sainte-Marguerite, en Beauce.

Les policiers ont été appelés vers 5h au sujet de deux véhicules en feu dans une entrée privée d’une résidence de la rue Saint-Pierre, près de la rue Saint-Joseph, selon la porte-parole de la SQ, Béatrice Dorsainville.

Les pompiers dépêchés sur place ont rapidement maîtrisé la situation, mais les flammes se sont propagées à un troisième véhicule qui était stationné sur la rue Saint-Pierre, a précisé la police provinciale.

Un périmètre de sécurité a été érigé en attendant l’arrivée des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances de cet incendie, a-t-on ajouté.

Pour rappel, trois véhicules avaient été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi dans le secteur de Kirkland, dans l’ouest de l’île de Montréal, poussant la section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à enquêter.