CLOUTIER CHARTRAND

Candide



Le 18 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Candide Cloutier Chartrand, épouse de feu M. Roger Chartrand.Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Daniel), son fils François (Lucille), sa petite-fille Mélissa (Pierre-Yves), son arrière-petit-fils Tom, ses frères et soeurs: Jean-Luc (Solange), feu Louisette (feu John), Claudette, feu Paul-Roger, Ghislaine (feu Ronald), feu Jean-Pierre, Lucette (Yvan), Pauline (Jacques), Yvan et Jacques, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 6 septembre 2023 de 14h à 16h30 et de 18h30 à 21h ainsi que le jeudi 7 septembre 2023 dès 9h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos situé au 6700 rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3).Les funérailles seront célébrées le jeudi 7 septembre 2023 à 10h en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, si vous le souhaitez, par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal.