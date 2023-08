D’autres immeubles liés au Groupe Huot se placent à l’abri de leurs créanciers

Endettée pour plus de 154 M$, une portion du plus imposant site de condos locatifs lié au Groupe Huot demande à se placer à l’abri de ses créanciers.

«Insolvable» et «bientôt à court de liquidités», les quatre plus récentes phases de L’Aventura, à Duberger, affiche une «situation financière désastreuse», peut-on lire dans un document judiciaire déposé à la cour la semaine dernière.

L’Aventura est un complexe résidentiel englobant près de 950 unités locatives, réparties dans 10 immeubles. Le projet a été complété dans son ensemble en octobre 2022, quelques mois avant la médiatisation des difficultés financières du Groupe Huot.

Les phases 7 à 10, estimées à 28,5 M$ au rôle d’évaluation foncière, souhaitent maintenant recourir à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Le promoteur immobilier déchu Stéphan Huot est actionnaire à 25% de L’Aventura par l’entremise de l’une de ses nombreuses compagnies, soit SH Aventura. Cette dernière a fait l’objet mercredi matin d’une requête pour qu’elle soit placée en faillite, puisqu’elle cumule près de 20 M$ de dettes. Les autres actionnaires d’Aventura – dont l’homme d’affaires Michel Cadrin – pourraient ainsi reprendre le contrôle des phases en difficulté.

«Les actionnaires souhaitent [régler] le dossier le 31 décembre», a fait savoir mercredi leur avocat, Me William Noonan, devant le tribunal.

Transfert d’argent

Les difficultés financières des phases 7 à 10 d’Aventura découleraient notamment de frais de financements trop élevés et de coûts de construction supérieurs aux budgets initiaux. Les immeubles ont été érigés par Millenum Construction, une filiale du Groupe Huot, aujourd’hui en faillite pour 84 M$.

Parmi les factures impayées, on retrouve 1,1 M$ en TPS/TVQ et près de 660 000$ en taxes municipales et scolaires. Des montants auraient aussi été transférés d’Aventura vers d’autres sociétés appartenant à Stéphan Huot.

La Société immobilière Huot, dont il ne reste plus rien à ce jour, assurait la gestion d’Aventura avant que Cogir ne reprenne le flambeau, en juin dernier.

La firme Raymond Chabot, déjà impliquée dans plusieurs dossiers d’insolvabilité du Groupe Huot, estime qu’une somme supplémentaire de 3 M$ sera nécessaire pour que les activités de ces quatre phases puissent se poursuivre d’ici Noël.

«Resort» vacances

Le Groupe Huot ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges envers l’Aventura, complexe locatif inspiré des «plus grands resorts de destinations vacances». Le site inclut entre autres des piscines extérieures chauffées avec BBQ urbains, une salle d’entraînement, un salon de golf intérieur virtuel, un salon de billard, une salle de réception ainsi qu’un espace de toilettage pour petits animaux.

Rappelons que dans la foulée de sa débâcle, Stéphan Huot a été dépossédé de la quasi-totalité de son parc immobilier, tel que le rapportait récemment notre Bureau d’enquête.

– Avec Philippe Langlois